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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
DHA
30.04.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Öğretmenini yendi, 3’üncü oldu

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Öğretmenini yendi, 3’üncü oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1’inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’nda, lise öğrencisi Ömer Faruk Kol, ‘mini sumo kategorisi’nde öğretmeni Özgün Özen’i yenerek, 3’üncü oldu. Özen, öğrencisine yenilmesiyle ilgili "Boynuz kulağı geçti" dedi. ‘Mini sumo kategorisi’nin 1’inci ise Ahmet Faruk Atmaca oldu.

KSÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ‘1’inci Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması’ iki gün sürdü. Meksika ile Tunus’tan da katılımın sağlandığı organizasyonda, yarışmacılar, hazırladıkları robotlara yükledikleri komutlarla yarışmayı kazanmaya çalıştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada 330 robot, ‘çizgi izleyen’, ‘hızlı çizgi izleyen’, ‘sumo’ ve ‘mini sumo’ kategorilerinde yarıştırıldı.

Yarışma sonunda ‘sumo kategorisi’nde Marmara Üniversitesi’nden Emre Tarhana 1’inci, Bilgi Üniversitesi’nden Alican Gençol 2’nci, Anadolu Üniversitesi’nden Doğukan Özeren ise 3’üncü oldu.

‘Mini sumo kategorisi’nde ise Konya Şehir Koleji’nden Ahmet Faruk Atmaca 1’inci, Bulancak Meslek Lisesi’nden Kadir Üstün 2’nci, Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ömer Faruk Kol da 3’üncü oldu.

‘Çizgi izleyen kategorisi’nde Erkan Kaşık 1’inci, Hasan Aydın 2’nci, Hakan Barutçu 3’üncü oldu.

‘Hızlı çizgi izleyen kategorisi’nde de Hakan Barutçu 1’inci, Hasan Aydın 2’nci, Erkan Kaşık 3’üncü oldu.

Kategorilerinde 1’inciler 5 bin, 2’nciler 3 bin, 3’üncüler ise 2 bin lira ödülü almaya hak kazındı. Para ödülleri ve plaketler, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Tören sonunda ‘dondurma şov’ yapılırken, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve yönetim, satırla dondurma kesti.

Öğretmenini yendi, 3’üncü oldu

‘HIZI SANİYEDE 14 METREYE ULAŞIYOR’
Yarışmada öğrenciler dışında öğretmenler de yarıştı. Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde elektronik öğretmeni Hakan Barutçu, hazırladığı robot arabalarıyla ‘hızlı çizgi izleyen’ kategorisinde 1’inci, ’çizgi izleyen kategorisi’nde de 3’üncü oldu. Yarışmadan 7 bin liralık ödülle ayrılan Barutçu, çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:
"Rekor kırmayı düşündük; ama rekor gelmedi. Çünkü final için çok kısa bir süremiz vardı. Pillerimizi tam şarj edemedik; ama rekora yakın sayılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu hızlı çizgi izleyen robot kategorisinde de en iyisi diyebilirim. Şu anda bu kadar hızlı giden bir robot yok. Robotumuzun çizgiyi takip etmek için altında sensörler, üstünde de motor sürücü bir sistem var. Bir de mikro kontrol sistem var. Bu sistem sayesinde en iyi pit ayarlarını kullanarak robotu en hızlı bir şekilde göndermeyi başardık. Yarışmış olduğumuz pist, 30 metre ve saniyede 10 metrenin üzerinde çıkıyor; çünkü 2.60 saniye bitirdiğini düşünürsek 13-14 metre hıza ulaşabiliyor."

ÖĞRENCİSİNE YENİLDİ
Elemeler sonucu yarı finale çıkan Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde otomasyon öğretmeni Özgün Özen ve öğrencisi Ömer Faruk Kol, 3’üncülük maçında karşı karşıya geldi. ‘Mini sumo kategorisi’nde yarışan Özgün Özen, öğrencisine 2-0 yenilerek, 3’üncü oldu. Öğrencisini ödül töreninde yalnız bırakmayarak, kürsüye Ömer Faruk Kol ile birlikte çıkan Özen, "Boynuz kulağı geçti" dedi.

Öğrencileriyle 1,5 aydır bu yarışmaya hazırlandıklarını anlatan Özen, "Şu an için 3’üncü ve 4’üncü olduk mini sumo kategorisinde. Olabildiği kadar öğrencilerimize bir şeyler öğretmeye çalıştık. Onlar da sağ olsunlar, bu konuda bize yardımcı oldular, hem öğrenerek hem de işimizi zorlaştırmayarak. Zaten öğrenci arkadaşım da kendisini çok iyi hazırladı bu yarışmaya. Boynuz kulağı geçmezse biz bir şeyler katamamışızdır. Bizden bir şeyler görüp de o yarışma sahasında bizi egale edebiliyorlarsa bizim için bu bizim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

Ömer Faruk Kol ise yendiği öğretmeni sayesinde robotları hazırlayıp, yarışmaya katıldıklarını söyledi. Üzerlerinde bütün öğretmenlerinin büyük emekleri olduğunu belirten Kol, "Biz, gecemizi gündüzümüze katarak, buna çalıştık. Mutluyuz, Şanlıurfa’ya böyle bir derece götürdüğümüz için" diye konuştu.

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