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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.04.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Öğretmenin projesine yurtdışından destek

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Öğretmenin projesine yurtdışından destek

Burdurlu öğretmen Cennet Aksu'nun her öğrencinin diktiği fidanın büyüdüğü süreçte çocukların hayallerinin gerçek olacağıyla ilgili internetten paylaştığı 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor' projesine Türkiye ve yurtdışından 224 öğretmen katıldı. Proje ortağı öğretmenler, Türkiye ve dünyadaki 206 farklı okulda binlerce çocuğa çevre bilincini aşılıyor ve onların hayallerine kavuşmasını sağlıyor.

Burdurlu öğretmen Cennet Aksu'nun, her öğrencinin diktiği fidanın büyüyeceği zaman diliminde hayallerinin gerçek olacağıyla ilgili Avrupalı okullar için oluşturulmuş e-Twinning portalı üzerinden paylaştığı 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor' projesine Türkiye ve yurtdışından 224 öğretmen katıldı.

Karamanlı ilçesindeki Devrim İlkokulunda görev yapan öğretmen Aksu'nun hazırladığı proje kapsamında, öğrenciler sınıflarda oluşturulan hayal kutusuna en çok sahip olmak istedikleri hayallerini yazdıkları notları atıyor.

Öğretmenler de okul bahçesine ya da kentin uygun alanlarına çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin ettikleri fidanları dikiyor. Bu fidanlar yeşermeye başladığında da öğretmenler, hayal kutularından çektikleri notlarda yazan öğrenci hayallerini kişisel imkânlarını da kullanarak valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyor.

Öğretmenin projesine yurtdışından destek

Cennet öğretmenin internet üzerinden yönettiği projeyle Türkiye ve dünyadaki 206 farklı okulda 224 öğretmenle binlerce çocuğa hem çevre bilinci aşılanıyor hem de onların hayallerine kavuşması sağlanıyor.

Projenin koordinatörü 36 yaşında iki çocuk annesi 13 yıllık öğretmen Aksu, 27 Ocak'ta projelerinin onaylandığını, bu fikri de öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren bir öğretmen olma isteği doğurduğunu söyledi.

7 ÜLKEDEN 13 OKUL KATILIYOR
Aksu, yurtdışından 13 okulun katıldığı projeye okulların ve öğretmenlerin gönüllü olduğunu, herhangi bir maddi beklentilerinin bulunmadığını belirtti. Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptığını, çok sayıda öğrenciye okuma yazma öğrettiğini belirten Aksu, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimi mutlu etmek için yaptığım şeyleri daha da genişleterek Türkiye çapında bir projeye dönüştüreyim dedim. Başlangıçta '81 İlde Yeşeren Hayallerde El Eleyiz' projesini kurdum, daha sonra projem uluslararası hale geldi. Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden toplam yedi ülkeden 13 okul katıldı. Projeye katılan diğer öğretmen arkadaşlar da benimle aynı fikirde. Onlar da çocukları mutlu etmek istiyorlar, hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar."

Projeye Azerbaycan, Arnavutluk, Tunus, Gürcistan, Polonya, Moldova ve Romanya'daki okullardan öğretmenlerin katıldığını anlatan Aksu, farklı okullardaki öğretmenlerle internetteki sayfa üzerinden haberleştiklerini söyledi.

Güzel bir grubun oluştuğunu belirten Aksu, şöyle devam etti:
"Proje ortağı öğretmenler bulundukları şehirde il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine, gerekirse valiliklere, kaymakamlıklara gidip projemizi anlatıyorlar. Projemiz çığ gibi büyüdü, inanın çok mutluyum. Bu kadarını beklemiyordum. Herkes çocukların mutluluğu için uğraşıyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi fidan dikimiyle birleştirdik. Toplum olarak bizler hayallerden uzaklaştık bunu fark ettik, bunun önüne geçmek için bir şeyler yapalım dedik."

Aksu, çocukların hayallerini gerçekleştirmenin zor olmadığını, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, okulların kendi bütçeleri ve öğretmenlerin aralarında topladıkları paralarla maddi olanaklara kavuşabildiklerini belirtti.

Öğretmenin projesine yurtdışından destek

'BİZİM ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MASUM'
Katılımcı sayısının her geçen gün artığına, projenin çocuklara ağaç sevgisi, çevre bilinci de kazandırdığına dikkati çeken Aksu, şunları söyledi:
"Fidan dikimi projemiz haziranda bitecek. Hazirana kadar bütün çocuklarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın hayallerine baktığımızda bebek oyuncak, paten isteyen var. Maddi olarak en büyük hayallerden biri bisiklet. Bazen 'Çocukların hayalini sen nasıl gerçekleştireceksin. Bunu yapamazsın, çocuklar olmayacak şeyler ister.' diyenler oldu. Bazı çocuklar hayatta her şeye sahip olabilir, ama bizim buradaki çocuklarımız çok masum. Onlara ufacık bir kalem bile aldığımızda, bir silgi hediye ettiğimizde onların o mutluluğunu görmek dünyalara değer. Bunu diğer okullarda da yapmak bambaşka bir duygu. Binlerce fidan dikimi, binlerce çocuğu mutlu etmek çok güzel bir his."

Aksu, projenin gelecek yıl da süreceğini, gruplarına ve çalışmalarına yeni eklemeler yapacaklarını belirtti.

'FİDANLAR BÜYÜDÜKÇE HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞECEK'
İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren Oral, projeyle ormanların doğa için ne kadar faydalı olduğunu, ağaca zarar vermemeyi, korumaları gerektiğini öğrendiğini söyledi. Oral, "Diktiğimiz fidanlar büyüdükçe benim hayallerim de gerçekleşecek" dedi.

Öğrencilerden Hatice Hotan, "Ağaçlar doğal afetleri engelliyor, ağaçların doğaya ve bize çok katkısı var. Diktiğim ağaç büyüdükçe benim de hayalim gerçekleşecek bundan dolayı çok mutluyum. Benim hayalim Anıtkabir'i gezmek, inşallah gerçekleşir" diye konuştu.

Projeye fidan, tohum ve doğa eğitimi ile katkı sağlayan Tema Vakfı Burdur Temsilcisi Gülser Bülbül de doğa sevgisiyle yetişen çocukların yarınların mimarı olacaklarına, Türkiye'nin ve dünyanın doğasını, çevresini koruyacaklarını söyledi.

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