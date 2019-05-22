Öğretmene ‘medeniyet’ semineri
iSTANBUL Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Turkcell işbirliğiyle ‘Medeniyet Bilinci’ seminerleri düzenleniyor.
MEB himayesinde 12 okulda öğretmenlere yönelik olacak seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor. Sağlıklı medeniyet konseptine dayalı yeni bilinç geliştirmeyi amaçlayan seminerlerde, insanlığın yukarı Mezopotamya’da, Göbeklitepe’de başlayan 13 bin yıllık medeniyet macerası anlatılıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Gençlerimizi işlerini en iyi yapacak şekilde yetiştirirken, onlara medeniyet şuuruna sahip olacakları bir eğitim programı sunuyoruz. Hedefimiz iyi insan yetişmesine katkı sağlamak, hayata ve insana bakış konusunda sağlam bir bilinç aşılamak” dedi.
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