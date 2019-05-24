Öğretmen ve öğrencilere Türk müziği konseri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi’ kapsamında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda seminer ve konser verildi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ‘2023 Eğitim Vizyonu’ doğrultusunda çeşitli projelerle sanatın eğitimin önemli bir parçası olması sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, kendi imkanları ile bir süredir, yaptığı müziği tanıtma etkinlikleri kapsamında okullarda seminerler verdi. Milli Eğitim Bakanlığınca da çok beğenilen seminerlerin yaygınlaştırılarak özellikle kültürel imkanlardan yoksun bölgelerde bulunan, Türk müziğine erişim anlamında dezavantajlı konumda olan öğrencilerden ve öğretmenlerden başlayarak tanıtım faaliyetlerinin yapılmasının yararlı olacağına karar verildi.



PROJE İKİ YIL SÜRECEK

Öğretmen ve öğrencilere Türk müziğinin tarihsel ve kültürel boyutunu aktarmak, geleneksel müzik aletlerini tanıtarak, gençlerin bu aletlerle temasını sağlamak için bir dizi çalışma yapılması kararlaştırıldı. Türk müziğine, çağın gerektirdiği imkanlar aracılığıyla ilginin artırılması amacıyla sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla ‘Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi’ hazırlanırken bu kapsamındaki seminerler sürdürüldü. Seminerlerle öğrencilerin Türk müziğini tanımaları, müziğe ilgileri varsa keşfetmeleri için fırsat oluşturulması ve yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine kazandırılması amaçlıyor. İki yıl sürecek proje ile Türkiye’nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.



‘SALONUN DOLU OLMASI ÜMİTLENDİRDİ’

Projenin tanıtımı kapsamında CRR Konser Salonu'ndaki seminer ve konsere Aylin Şengün Taşçı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in eşi Nebahat Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bazı öğretmen ile öğrenciler katıldı. Rana Selçuk, burada yaptığı konuşmada, salonun dolu olmasının kültür ve müzik açısından çok heyecanlandırarak ümitlendirdiğini, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilerin bir nebze de olsa hayatlarında farklı pencereler açmak için bu projeye destek olmanın çok önemli olduğunu kaydeden Selçuk, “Onlar kültürümüzü tanısınlar, diğer kültürlere entegre etsinler. Bestecilerimizin, enstrümanlarımızın farkında olsunlar. Daha da önemlisi içlerinde onlara karşı duydukları aşk varsa bunu fark etsinler. Öğrencilerimize dokunduğumuz, öğrencilerimize müziğin sadece bir eğlence aracı değil, kültürümüzün bir parçası olduğunu ve tüm duygularımızı müzikle ifade edebileceğimizi anlattığımız için çok mutluyum” dedi.



NİNNİDEN MEHTER MÜZİĞİNE

Sanatçı Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğinin hayatının merkezinde olduğunu, genç neslin bu müziğe karşı yabancılaşmasının aşılması için yola çıktıklarını kaydetti. Türk müziğinin geçirdiği aşamaları geçmişten bugüne gençlerin ilgisini çekecek şekilde dönemsel anekdotlarla anlatan Taşçı, geleneksel enstrümanlarla örnekler sundu. Programda, ninniden mehter müziğine, tasavvuf müziğinden Osmanlı sultanlarının bestelerine ve unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler yapıldı. Ney, kanun, keman, tanbur, ritm sazları, utlar eşliğindeki seminerde zaman zaman öğrencilerin enstrümanlara temas etmesi sağlandı. Konular, öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde ilgi çekici örneklerle anlatıldı, seslendirilen eserlerin bazılarının hikayeleri dile getirildi.