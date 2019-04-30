Öğretmen ve öğrenciler Konya’da buluştu
Türkiye’nin dört bir yanından gelen bürokrat, akademisyen ve öğretmenlerin katıldığı ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’ ile yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ‘2. STEM Fest’ etkinliği Konya’da yapıldı.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Hacettepe STEM Makers Fast-Expo iş birliğiyle yapılan ‘2. STEM Fest’in bu yıl ikincisi düzenlendi. 3-18 yaş arasındakilerin düşünsel becerilerini geliştirmeye yönelik olan bilim festivalinde 36 atölye yer aldı. ‘Kriminoloji’ ve ‘Robotik Kodlama’ gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, ‘Renklerin Dünyası’ ve ‘Ahşap Atölyeleri’nde de sanatsal etkinlikleri keşfetti. Ziyaretçilerin katılımına açık olan atölye çalışmaları 7’den 70’e tüm katılımcılardan ilgi gördü. STEM Fest, 5 Mayıs’ta Gaziantep, 26 Mayıs’ta ise Ankara’da yapılacak.
AKADEMİSYENLER SUNUM YAPTI
STEM Fest’le aynı gün düzenlenen Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise ‘21. Yüzyılın Eğitim Metotları’ ve ‘Lider Eğitmenin Özellikleri’ konuları ele alındı. MEB bürokratları ve yüzlerce öğretmeni bir araya getiren zirvede, Nesibe Aydın Okulları Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra Hacettepe, Gazi, Necmettin Erbakan ve Ankara üniversitelerinin ana bilim dalı başkanları ile öğretim üyeleri sunumlar yaptı.
‘BİLİMİN, SANATIN, SPORUN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ’
Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz’la birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, “Bugün Konya’da ülkemizin geleceği için iki büyük etkinliğe imza atıyoruz. Yaklaşık 5 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşen STEM Fest etkinliğinde Konyalı öğrenciler ve aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşarken; Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce bilim insanıyla bir araya gelmenin heyecanı içindeyiz. İki organizasyonda da büyük emekleri olan MEB’e, Prof. Dr. Mustafa Yavuz’a ve okulumuz Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal’a teşekkür ederim. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız” dedi.
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