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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 31.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:/

Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandı

Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.

Öğretmen önlükleri yeniden tasarlandı
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Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve Ece Ege, bir erkek modeli, iki farklı kesimde kadın modeli olmak üzere öğretmenler için yeni önlükler tasarladı. Önlükler, İstanbul’daki birçok okulda görev yapan öğretmenler tarafından birinci dönem denecek ve alınan geri dönüşlere göre tasarım üzerinde revizyonlar yapılarak ikinci döneme hazır hale getirilecek.

‘ÖNLÜĞÜN YARATTIĞI OLUMLU BİR HİSSİYAT VAR’
Yeni tasarlanan önlüklerin tanıtım programında konuşan Selçuk, şunları söyledi:
“Bir yıl önce Türkiye’nin eğitim vizyonunu ortaya koyduğumuzda, yenilikten bahsetmiştik. Biz bakanlık olarak, eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide yeniliği üzerimize aldık, vazife olarak giyindik. Şimdi de yeni öğretmen önlüklerimizle, sınıfta, okulda, tasarım beceri atölyelerindeyiz. Öğretmen önlüklerimizin üzerinde çalışırken bir meslektaşımız şöyle bir anısını anlattı: ‘Ben çocukken, babam mandıracıydı, sokakta süt satardık. Bir pazar günü kadının biri camdan seslendi, ben de yukarıya süt götürdüm. Meğer öğretmenimizin eviymiş. Kapıyı öğretmenim açtı. Normal pantolonu, gömleği var üstünde ama önlüğü yok ya, ben onu işi bıraktı sandım, ertesi sabah okulda görene kadar ağladım evde.’ Öğrenci için öğretmenin okuldaki duruşu, giyim kuşam tarzı, konuşması, hitabı çok öğretmeni, çocuğun gözünde arşa taşıyan detaylar. Esasen sadece çocuk için değil hepimiz için önlüğün yarattığı bir olumlu hissiyat var.

ÖNLÜK MESLEĞİN GÜÇLÜ TEMSİLİYETİDİR
Önlük sadece bir kıyafet değildir. Ustalığın simgesidir. Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesidir. İşe başlamış olmanın, çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek kişinin geliyor olduğunun, ben buradayım, bilgimle, tecrübemle, deneyim ve yeteneklerimle buradayım demenin temsilidir. Mesleğin güçlü temsiliyetidir. Biz bir yıldır ‘1 milyon öğretmen 1 milyon fikir’ projesiyle öğretmenlerimizin her konuda fikirlerini alıyoruz. Buraya gelen fikirlerden şaşırtıcı bir şekilde ağırlıklı olanlarından biri de öğretmenlerin, öğretmen giyim kuşamına bir düzenleme getirilmesi, önlük giyme talepleri oldu. Önlüklerin tasarım sürecinde öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. Biliyorsunuz okullarımızda kurulan tasarım beceri atölyelerinde öğretmenlerimiz artık çok daha aktif ve deneyime yönelik eğitimin içerisinde olacak. Yeri gelecek çocukların çamurlu elleriyle, yeri gelecek ahşap atölyesindeki talaş tozuyla, boyayla, renkle, sanatla hemhal olacaklar. Atölyelerin daha da yaygınlaşacağını düşünürsek bu zaten öğretmenlerimizin ihtiyacı olarak önümüze gelecekti. Buradan hareketle, öğretmenlerimizin ve öğretmen kuruluşlarının da görüşlerini alarak bir önlük tasarımı üzerinde çalıştık. Gerek kumaş içerikleri gerek kesimi, modeli, rengi konusunda öğretmenlerimizle hazırlık sürecinde sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Önlüğün üzerinizdeki son formunu alması için yaklaşık beş aylık bir hazırlık yapıldı.

Bu hazırlıklarda bizlere gönüllü desteğini esirgemeyen dünyaca ünlü modacılarımız Ayşe ve Ece Ege’ye detaylı çalışmaları ve bu konuda harcadıkları yüksek mesaileri için teşekkür ediyorum. Üretimleri gerçekleştiren LC Waikiki firmasının tüm yöneticilerine ve ustalarına da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben biliyorum ki, pek çok öğretmenimiz bu önlükler; okulun tozunu, öğretmenliğin izini üzerinde taşıyacak olmanın, gün gelip okuluna veda ettiğinde önlüğünü gururla çıkartacak olmanın karşılığı olacak.

TÜM ÖĞRETMENLERİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ZORUNLULUK YOK
Tüm öğretmenlerin kullanımına yönelik bir zorunluk yok. Sadece isteyen, ihtiyaç duyan, giymek isterim, diyen öğretmenlerimiz için bir seçenek sunduk. İstanbul ilk pilotlamayı gerçekleştireceğimiz ilimiz, birinci dönem bitimine kadar bu pilot çalışma devam edecek, numune önlüklerimizin denemeleri pilot okullarımızda yapılacak, kendilerinden talep gelmesi durumunda önlüklerimizde revizyonlar yapılıp ikinci döneme hazır hale getirilecek.”

‘HEM RAHAT HEM KULLANIŞLI’
İmam hatip lisesinde edebiyat öğretmeni olan Ebru Pişkin, önlüğü kullandığını söyledi. Pişkin, “İki model yapılmış. Gayet iyi okulda daha rahat hareket edebilmemiz için tasarlanmış. Ben beğendim” dedi.

Kocasinan İlkokulu Müdürü Erdoğan Karahan ise, “Çok beğendik. Öğretmenlik mesleğine yakışır bir şekilde olmuş. Çok hoşumuza gitti. Hem rahat hem kullanışlı. Modern çağa uygun olarak tasarlanmış” diye konuştu.

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