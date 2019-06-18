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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Öğretmen odaları yeniden tasarlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden katıldığı yayınla öğretmenlere seslendi.

Öğretmen odaları yeniden tasarlanacak
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“Eğitim bir ekip işidir ve bu ekibin en büyük halkası sizlersiniz” diyen Bakan Selçuk, öğretmen odalarının yeniden tasarlanacağını belirterek, özetle
şunları söyledi:

DİKSİYON DA MASAL ANLATMA DA VAR

“Bir öğretmene fırsat verilirse hangi kapıları açabileceğini, öğrencilerini, sınıfını hatta okulunu nerelere götürebileceğini biliyorum. Sizlere olan inancım sonsuz. Bunun yerini bulabilmesi için yapmamız gerekenler var. Bunlardan biri hizmetiçi eğitim ve gelişim çalışmalarının kapsamı. Seminer dönemini zorunlu olarak vakit geçirilen zaman dilimi olmaktan çıkartıp, öğretmenin gerçekten kendini geliştirebileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir zamana dönüştürelim istedik. Örneğin, Harvard Üniversitesi’yle, Türkiye’deki üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer bakanlıklarla protokoller ve işbirlikleri yaptık. Bu yıl mesleki eğitim kapsamında fen ve matematik, müze, doğa yürüyüşü, okul tabanlı afet eğitimi, Türkçe’nin doğru kullanımı ve diksiyon, Arapça, Fransızca, Almanca, masal anlatıcılığı gibi alanlarda eğitim alabilme imkânı sunabildik.

YAPAMAZ DEMEK DOĞRU DEĞİL

Bir başka merak edilen de öğretmenlerin yeni sisteme nasıl uyum sağlayacağı. Önümüzde yeni bir fakülte bitirecek kadar süre var. Bu konuda gerekli öğretmen eğitimleri düzenlenecek, ihtiyaç duyulan ders içeriği, materyal hazırlığı gibi tüm çalışmalar yapılacak. 2024’teki dersler için şimdiden ‘Bizim öğretmenlerimiz yapamaz’ demek doğru bir yaklaşım olmaz.

Ülke genelinde öğretmen odalarının iç tasarımını yeniden oluşturuyoruz. Temennimiz, buraları daha rahat edebilecek, daha keyifli vakit geçirilebilecek birer alan haline getirmek. Bakanlığımız merkezi bütçesinin ve imkânların el verdiği ölçüde, en kısa zamanda yeni odaların tasarımına başlayacağız. Bizim için girdiğiniz sınıfın, dinlendiğiniz öğretmenler odasının, verdiğiniz her sözün, fikrin, hedeflerinizin, hayallerinizin, varlığınızın son derece kıymetli olduğunu bilmenizi isterim. Eğitim ekip işi ve bunun en büyük halkası sizlersiniz.

LİSEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TEMMUZDA BİTECEK

Fikirleriniz, eleştirileriniz, sorularınız bizim için birer yol haritası oluyor. Ortaöğretim tasarımına yönelik fikirlerimizi açıkladık. Temmuz sonuna kadar üniversiteler, sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşlarından gelen dönüşlere göre gerekeni yapacağız. Ders saatlerinin azaltılmasından dolayı öğretmenlerimiz ders ücretleri ve norm kadro açısından sıkıntı yaşayacağını düşünmesin. Bu yapı böyle bir sorun teşkil etmeyecek şekilde tasarlandı.

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