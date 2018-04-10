Ã–ÄŸretmen mutluluÄŸu Ã¶lÃ§Ã¼lecek

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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EÄŸitim
Önder ÖNDEÅž
10.04.2018 - 01:55, Son GÃ¼ncelleme:

ÖÄŸretmen mutluluÄŸu ölçülecek

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ÖÄŸretmen mutluluÄŸu ölçülecek

Ã–ÄŸrencilerin okuma, matematik ve fen becerisini Ã¶lÃ§tÃ¼ÄŸÃ¼ PISA ile gÃ¼ndem yaratan OECDâ€™nin merceÄŸinde Ã¶ÄŸretmenler de var. EÄŸitimcilerin iÅŸ memnuniyetini Ã¶lÃ§en TALIS iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±. â€˜PISA Patronuâ€™ Andreas Schleicher, TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶zel bilgi notu olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

TÃ¼rkiyeâ€™de â€˜Ã¶ÄŸretmenlerin karnesiâ€™ diye de tanÄ±mlanan, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± performans sistemiyle ilgili taslak tartÄ±ÅŸma yaratÄ±rken, OECDâ€™nin beÅŸ yÄ±lda bir yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã–ÄŸretme ve Ã–ÄŸrenme UluslararasÄ± Anketiâ€™nin (TALIS) 2018 uygulamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin de dÃ¢hil olduÄŸu 48 Ã¼lkede 6 bin 500 ortaokulda, rastgele seÃ§ilen 100 binin Ã¼zerinde eÄŸitimci ve okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle anket Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenleniyor. SonuÃ§larÄ± 2019â€™da paylaÅŸÄ±lacak. Ã–ÄŸrencilerin okuma, matematik ve fen becerisini PISAâ€™yla Ã¶lÃ§en OECD, Ã¶ÄŸretmenlerin iÅŸ memnuniyetini de TALIS 2018 ile deÄŸerlendiriyor. â€˜PISA patronuâ€™, OECD EÄŸitim ve Beceriler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Andreas Schleicher, HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.TÃ¼rkiyeâ€™de â€˜Ã¶ÄŸretmenlerin karnesiâ€™ diye de tanÄ±mlanan, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± performans sistemiyle ilgili taslak tartÄ±ÅŸma yaratÄ±rken, OECDâ€™nin beÅŸ yÄ±lda bir yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã–ÄŸretme ve Ã–ÄŸrenme UluslararasÄ± Anketiâ€™nin (TALIS) 2018 uygulamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™nin de dÃ¢hil olduÄŸu 48 Ã¼lkede 6 bin 500 ortaokulda, rastgele seÃ§ilen 100 binin Ã¼zerinde eÄŸitimci ve okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle anket Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenleniyor. SonuÃ§larÄ± 2019â€™da paylaÅŸÄ±lacak. Ã–ÄŸrencilerin okuma, matematik ve fen becerisini PISAâ€™yla Ã¶lÃ§en OECD, Ã¶ÄŸretmenlerin iÅŸ memnuniyetini de TALIS 2018 ile deÄŸerlendiriyor. â€˜PISA patronuâ€™, OECD EÄŸitim ve Beceriler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Andreas Schleicher, HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N 10 YILIÂ KIYASLANACAK

2013â€™te 34 Ã¼lke vardÄ±, ÅŸimdi 48â€™e yÃ¼kseldi. Bu bize, Ã¶ÄŸretmen ve okul yÃ¶neticileri hakkÄ±nda daha Ã¶nce hiÃ§bir uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rmada olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã¶nemli bilgiler sunacak. TALIS, dÃ¼nyada Ã¶ÄŸretmenlere sÃ¶z veren ilk ve tek uluslararasÄ± anket olduÄŸu iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ã–ÄŸretmenler iÃ§in gerÃ§ekten Ã¶nemli olanÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§ok faydalÄ±. Sadece eÄŸitimcilere kulak vermek iÃ§in deÄŸil, uluslararasÄ± sonuÃ§larÄ±yla Ã¼lkelere eÄŸitim politikalarÄ±nÄ± incelemek ve durumlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in de fÄ±rsat veriyor. TALIS 2008 ve 2013â€™teki veriler ile yeni katÄ±lÄ±mcÄ±lar sonucunda gidiÅŸatÄ± gÃ¶rebileceÄŸiz. SonuÃ§lar, yÄ±llara gÃ¶re analiz edilecek. TÃ¼rkiyeâ€™de okul mÃ¼dÃ¼rleri ile Ã¶ÄŸretmenlerin anketlere verdiÄŸi cevaplarÄ±, 2008â€™le karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma imkÃ¢nÄ±mÄ±z olacak. Ãœlkeler iÃ§in Ã¶zel notlar hazÄ±rlamayÄ± da planlÄ±yoruz, TÃ¼rkiye iÃ§in de bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma olabilir. SonuÃ§larÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Haziran 2019â€™da paylaÅŸÄ±lacak.

MEMNUN OLANÂ Ä°YÄ° Ã‡ALIÅžIYOR

TALIS 2018â€™de, iki yeni alan var: EÄŸitimcilerin inovasyon kapasiteleri ve Ã¶ÄŸretmenlerin Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼, farklÄ± Ã¶ÄŸrencilerin olduÄŸu sÄ±nÄ±flara yaklaÅŸÄ±mÄ±. Ã–ÄŸretmenlere bu konularla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸleri sorulacak, durumu deÄŸerlendirmeleri istenecek. EÄŸitimcilerin mesleklerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda; alana girme motivasyonlarÄ±, yÄ±pranma ve getiriler ile okul yÃ¶neticilerinin, eÄŸitimcilerin kariyer planlarÄ±na da bakÄ±lacak. Ã–ÄŸretmenlerin stres ve refahlarÄ± da bu yÄ±l Ã¶zelikle odaklanÄ±lacak bir baÅŸka alan. AyrÄ±ca Ã¼lkelerindeki mevcut uygulamalarÄ± nasÄ±l algÄ±ladÄ±klarÄ± da deÄŸerlendirilecek.2013â€™te Ã¼zerinde Ã¶zellikle durulan Ã¶ÄŸretmenlerin memnuniyeti ve otonomisi, 2018 programÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± analiz edilecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin memnuniyeti ve performanslarÄ± arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlantÄ±lar var.Â 

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TÃœRKÄ°YE NE DURUMDA?

TÃ¼rkiye, TALIS 2013â€™e katÄ±lmazken, 2008â€™de 200 ortaokuldan 4 bin 105 eÄŸitimciyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. 24 Ã¼lkenin dahil olduÄŸu araÅŸtÄ±rmada, TÃ¼rk Ã¶ÄŸretmenlerinin memnuniyeti ortalamanÄ±n altÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de okul iklimi negatif olarak algÄ±lanÄ±rken, Ã¶ÄŸretmenlerin yÃ¼zde 75â€™i anketten Ã¶nceki 18 ayda mesleki geliÅŸim aktivitelerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. UluslararasÄ± ortalamanÄ±n yÃ¼zde 89 olduÄŸu bu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye birÃ§ok alanda da, diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re daha olumsuz bir tablo sergiledi.

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