Öğretmen kontrolünde telefon izni
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre, sosyal bilimler dışındaki sınavla öğrenci alan liselerde de kontenjanın tamamı ya da bir kısmı için yabancı dil hazırlık sınıflarının açılabilmesine imkan tanındı. Liselere Uluslararası Bakalorya Programı’nın (IB) yanı sıra diğer uluslararası programları uygulayabilme şansı verildi.
Dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikte öne çıkan diğer değişiklikler ise şöyle:
TELEFON İZNİ: Cep telefonuna, ders aracı olarak kullanılması, öğrencilerin özel durumları gibi durumlar göz önüne alınarak, öğretmenin bilgisi dahilinde izin verilebilecek.
TEMEL LİSELER MEVZUAT DIŞI: 2018-2019 eğitim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlamaları nedeniyle kapatılan ‘temel liseler’ mevzuattan çıkarıldı.
BELGELER E-PORTFOLYODA: Öğrencilerin becerilerinin gelişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içindeki ve dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgeler e-Portfolyo olarak tutulacak.
GEÇİŞ İMKANI: Merkezi sınava katılmış ancak sınavla öğrenci alan okulları seçmemiş ya da yerleşememiş öğrencilerden, sonraki süreçte okulun taban puanı esas alınarak aynı veya farklı türdeki okullara nakil ve geçiş yaparak oluşan kontenjan boşluğunun doldurulması yönünde düzenleme yapıldı. Öğrenciler artık taban puan ve kontenjan olması halinde diğer lise sınıflarında da geçişe hak kazandı.
CEZA ARTTI: ‘Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak’ davranışı için uygulanan ‘kınama’ cezası, ‘okuldan kısa süreli uzaklaştırma’ cezasına ait davranışlara eklendi. Fiziki gücün de bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, öldürmek amacıyla kullanılabildiği gerçeğinden hareket ederek düzenleme yapıldı.
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