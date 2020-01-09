‘Öğretmen Kariyer Fuarı’ başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Öğretmen Eğitimi’ne yönelik açıklamalarından sonra üniversiteler harekete geçti. Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ana sponsorluğunda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteğiyle düzenlenecek ‘Öğretmen Kariyer Fuarı’ 11-12 Ocak tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu program; öğretmen, öğretmen adayları ve eğitimcileri bir araya getirecek. Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı katılacak. Fuarda, ‘Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Kullanımı’, ‘Özel Okullarda Eğitim ve Öğretmenlik’, ‘Özel Eğitim’, ‘Öğretmenlik Kariyerinde Gelişim ve Alternatifler’ ve ‘Yönetimde Yenilikçi Uygulamalar’ gibi başlıklar üniversitelerin dekan ve öğretim üyeleri tarafından konuşulacak.