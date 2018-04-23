Ã–ÄŸretmen Ã§ift, otizmli kÄ±zlarÄ±ndan etkilendi, dernek kurdu

MuÅŸ'ta Ã¶ÄŸretmenlik yapan Beyaz ve Orhan Ã‡aÄŸlayan Ã§ifti, otizmli kÄ±zlarÄ±ndan etkilenerek kurduklarÄ± dernekte yaptÄ±klarÄ± etkinliklerle otizmli Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimine katkÄ± sunuyor. Ã‡aÄŸlayan Ã§iftinin 2007 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Ela BengÃ¼su'ya 2 yaÅŸÄ±ndayken otizm teÅŸhisi konuldu. KÄ±zlarÄ±nÄ±n eÄŸitimiyle ilgilenen aile, daha sonra MuÅŸ YaÄŸmur KuÅŸaÄŸÄ± Otizm DerneÄŸi'ni kurmaya karar verdi. BoÅŸ zamanlarÄ±nda dernekte otizmli Ã§ocuklarla etkinlik dÃ¼zenleyen Ã‡aÄŸlayan Ã§ifti, onlarÄ±n eÄŸitimine katkÄ± sunuyor.Â Â Â Â Â

Dernek BaÅŸkanÄ± Beyaz Ã‡aÄŸlayan, 2 yaÅŸÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n gÃ¶z temasÄ±nÄ±n kÄ±sa olduÄŸunu, dÃ¶nen nesnelere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± tekrar ettiÄŸini belirlediklerini anlattÄ±. Bu ÅŸikayetler nedeniyle kÄ±zÄ±nÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini ve otizm tanÄ±sÄ± konulduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡aÄŸlayan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Otizm tanÄ±sÄ± konulduÄŸunda gÃ¼nlerce Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k ve hatta ÅŸokunu atlatamadÄ±k. ArtÄ±k Ã¼zÃ¼lmeyi bÄ±rakÄ±p Ã§ocuk iÃ§in 'Ne yapabiliriz' dedik. MuÅŸ'ta bulunan bÃ¼tÃ¼n otizmli Ã§ocuklara hem eÄŸitsel hem de sosyal anlamda yardÄ±mcÄ± olmak istedik. Ailelere ulaÅŸÄ±p rehberlik yapmak, otizmle ilgili bilgiler vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Toplumda otizm farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturuyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ otizmde en Ã¶nemli temel unsur bunun farkÄ±nda olmak, bir an evvel eÄŸitim imkanlarÄ±nÄ± Ã§ocuk iÃ§in saÄŸlamak."Â

â€˜AMACIMIZ, ONLARI HAYATA ENTGRE ETMEKâ€™Â

EÅŸiyle bÃ¶yle bir dernek kurmaya karar verdiklerini ifade eden Ã‡aÄŸlayan, "Her hafta sonu burada otizmli Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla aileleriyle beraber onlarÄ± sosyalleÅŸtirmek ve hayata kazandÄ±rmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, onlarÄ±n hayatlarÄ±na dokunmak, iz bÄ±rakmak ve onlarÄ± hayatÄ±n iÃ§ine entegre etmek" dedi.Â Â Â Â Â

Orhan Ã‡aÄŸlayan da otizm teÅŸhisi konulan kÄ±zlarÄ± BengÃ¼su'nun sadece eÄŸitimle biraz dÃ¼zelebileceÄŸini Ã¶ÄŸrendikten sonra ailece bu konuya yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

"Ã‡ocuÄŸumuzun hasta olmasÄ± bizi bu konuda etkiledi. Bunun Ã¼zerine Ã§ocuÄŸumuzun eÄŸitimine yÃ¶nelerek bu derneÄŸi kurmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k" diyen Ã‡aÄŸlayan, "Hafta sonu burada Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla resim yaparak, oyun oynayarak ve Ã§eÅŸitli etkinlikler yaparak onlarÄ±n eÄŸitimine katkÄ±da bulunuyoruz. AmacÄ±mÄ±z kendi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla beraber diÄŸer Ã§ocuklara faydalÄ± olmak" diye konuÅŸtu.

YAZMAYI, ÅžARKI SÃ–YLEMEYÄ° BURADA Ã–ÄžRENDÄ°Â

DerneÄŸin kurucu Ã¼yesi Hacer Ã–zbey de kÄ±zÄ± Rumeysa'nÄ±n 2008 yÄ±lÄ±nda doÄŸduÄŸunu, 2 yÄ±l sonra da otizm teÅŸhisi konulduÄŸunu anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Ã–zbey, "Otizm teÅŸhisi konulduktan sonra bunu kabullendik. Rumeysa rehabilitasyon merkezinde gÃ¼zel eÄŸitim aldÄ±. DerneÄŸin kurucu Ã¼yelerindenim. Dernekte Ã§ocuklarÄ±mÄ±za gÃ¼zel eÄŸitimler veriyoruz. Etkinlikler dÃ¼zenleyip, oyunlar oynuyoruz" dedi.Â Â Â Â

Dernekteki etkinliklere katÄ±lan 10 yaÅŸÄ±ndaki otizmli Muhammet Seyit Ã‡elik de buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde yazmayÄ± Ã¶ÄŸrenip, ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±. Ã‡elik'in annesi HanÄ±mÅŸah Ã‡elik, oÄŸluna 2 yaÅŸÄ±nda otizm teÅŸhisi konulduÄŸunu belirterek, derneÄŸin oÄŸlu Muhammet'in eÄŸitimine Ã§ok katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â Â Â Â Â

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