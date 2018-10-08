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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
DHA
08.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

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Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, geçen yıl başlattıkları ‘Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum’ projesi kapsamında, gönüllü olarak her gün bir köy okuluna gidip, bilimsel projeler yapıyor.

Şehit Hasan Yağlı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Ali Hasırcı, Öğretmen Akademisi Vakfı aracılığıyla çocukların gelişimine ve bilimsel çalışmalar yapmasına yardımcı bilim setleri edindi. Kendi sınıfındaki öğrencileriyle bilimsel çalışmalar yapan Hasırcı, aynı uygulamayı aynı okulda görevli eşi Zeynep Hasırcı’nın sınıfındaki öğrencilere de uyguladı. Çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri gibi çalışmalar yapan Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak çalışmalarını ‘Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum’ projesi altında köy okullarına taşımak istediklerini ve bunu gönüllü olarak maddi destek beklemeden yapmak istediklerini iletti.

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

Hasırcı çifti, kaymakamlığın verdiği izinle geçen yıl 33 okulda, 3 ve 4’üncü sınıflarda eğitim gören 525 öğrenciye ulaşarak bilimsel projeler yürüttü. Projenin beğenilmesiyle ilçe merkezindeki okullardan da öğretmenlere davet geldi. Öğrencilerin istekleri üzerine gittikleri okullara tekrar gitmeye başlayan öğretmen çift, talep üzerine projeyi bu yıl da sürdürmeye karar verdi.

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

‘ONLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ’
Ali Hasırcı, görevli oldukları okuldan mesai bitiminde çıktıktan sonra bilim setlerini yanlarına alarak, kendi araçlarıyla her gün bir köy okuluna bazen de ilçe merkezindeki okullara giderek, yaklaşık üç saat öğrencilerle birlikte olduklarını söyledi.

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

Öğrencilerin heyecanı ve gözlerindeki ışıltının tüm emeklerine değdiğini söyleyen Hasırcı, şöyle konuştu:
"Bu bilim setleriyle kendi öğrencilerim üzerinde uygulamaya başladıktan sonra geri dönüşleri çok güzel oldu. Çocuklar sürekli proje üretmek istiyor, eve gitmek istemiyorlardı. Bu konuyu eşime anlattım. Bunu eşimin sınıfında da uyguladık. Orada da aynı duygu ve düşünceler gelişti. Sadece kendi sınıflarımızda uyguladığımızda diğer çocuklara haksızlık olacağını düşündük. Bunu bir projeye dönüştürdük. Kaymakamlıktan ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden izin alarak bu çalışmayı köylerdeki öğrencilere ulaştırdık. Haftanın her günü köylere çıktık eşimle birlikte. Her gün bir köye gittik. Çocuklara bilimsel düşünmelerin geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. Çocuklar çok merakla bizi kapılarda bekliyorlardı. Bizi öperek sarılarak okullarından uğurluyorlardı. Zorluklar da oluyor tabi. Hasta oluyorsunuz. Yağmur, kar oluyor. Şimdiye kadar hiç yılmadık. Her öğrenciye ulaşmak istedik. Çünkü onlar ülkemizin geleceği. Birileri bir şeyler yapmalı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz bu şekilde. Çünkü o öğrencilerin gözlerindeki ışıltı her şeye değer. İçlerinden bir tanesini değiştirmiş olsak, birinin hayatına dokunmuş olsak ülkemizin hayatına dokunmuş olacağını düşünüyoruz."

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

‘BİLGİNİN OLDUĞU YERDE MUTLULUK VAR’
Zeynep Hasırcı, iki çocuğunun olduğunu ve kendi çocuklarından daha çok bu projeyle ilgilendikleri günler olduğunu belirterek, "Proje sayesinde bir sürü insanlarla tanıştık. Her köyde bir öğrencim oldu. Pazarda sokakta karşılaştığım çocuklar bana ‘Öğretmenim’ diye sesleniyor. 25 yıllık öğretmeniz. Bu duygular bizi yeterince memnun ediyor. Bilginin bilimin olduğu yerlerde mutluluk, huzur var. Bilgisizliğin olduğu yerlerde acı var. Bunu yıllar önce keşfettik ve bunun farkındayız. Bunun için bu proje bizim için çok önemli, çok değerli. Devam ettirebileceğimiz yere kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

‘ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİN FARKINA VARIYOR’
Projenin uygulandığı Güzelyaka Köyü İlkokulu’nun öğretmeni Serkan Çelebioğlu, çocukların Ali ve Zeynep öğretmenin geleceğini duyunca heyecandan okul kapısında beklemek istediklerini söyledi. Projenin, çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler bıraktığını belirten Çelebioğlu, "Köy okullarında bizler öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle deneyim kazanmalarından çok memnun oluyoruz. Bu tür etkinlikleri yaparak, uygulayarak, bilimle uğraşarak kendi yeteneklerinin farkına varıyorlar. Kendilerini keşfediyorlar bir nevi. Öğretmenlerimizin yaptığı çok basit bir şey değil. Köylerde her zaman havalar güzel olmuyor. Onlar yağmur, çamur demeden söz verdikleri okula ulaşmak için kendi araçlarıyla okullara gelip çocuklarla birlikte oluyorlar" diye konuştu.

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