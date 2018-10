Öğretmen çift, köy okullarını dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

Şehit Hasan Yağlı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Ali Hasırcı, Öğretmen Akademisi Vakfı aracılığıyla çocukların gelişimine ve bilimsel çalışmalar yapmasına yardımcı bilim setleri edindi. Kendi sınıfındaki öğrencileriyle bilimsel çalışmalar yapan Hasırcı, aynı uygulamayı aynı okulda görevli eşi Zeynep Hasırcı’nın sınıfındaki öğrencilere de uyguladı. Çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri gibi çalışmalar yapan Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak çalışmalarını ‘Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum’ projesi altında köy okullarına taşımak istediklerini ve bunu gönüllü olarak maddi destek beklemeden yapmak istediklerini iletti.

Hasırcı çifti, kaymakamlığın verdiği izinle geçen yıl 33 okulda, 3 ve 4’üncü sınıflarda eğitim gören 525 öğrenciye ulaşarak bilimsel projeler yürüttü. Projenin beğenilmesiyle ilçe merkezindeki okullardan da öğretmenlere davet geldi. Öğrencilerin istekleri üzerine gittikleri okullara tekrar gitmeye başlayan öğretmen çift, talep üzerine projeyi bu yıl da sürdürmeye karar verdi.

‘ONLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ’

Ali Hasırcı, görevli oldukları okuldan mesai bitiminde çıktıktan sonra bilim setlerini yanlarına alarak, kendi araçlarıyla her gün bir köy okuluna bazen de ilçe merkezindeki okullara giderek, yaklaşık üç saat öğrencilerle birlikte olduklarını söyledi.

Öğrencilerin heyecanı ve gözlerindeki ışıltının tüm emeklerine değdiğini söyleyen Hasırcı, şöyle konuştu:

"Bu bilim setleriyle kendi öğrencilerim üzerinde uygulamaya başladıktan sonra geri dönüşleri çok güzel oldu. Çocuklar sürekli proje üretmek istiyor, eve gitmek istemiyorlardı. Bu konuyu eşime anlattım. Bunu eşimin sınıfında da uyguladık. Orada da aynı duygu ve düşünceler gelişti. Sadece kendi sınıflarımızda uyguladığımızda diğer çocuklara haksızlık olacağını düşündük. Bunu bir projeye dönüştürdük. Kaymakamlıktan ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden izin alarak bu çalışmayı köylerdeki öğrencilere ulaştırdık. Haftanın her günü köylere çıktık eşimle birlikte. Her gün bir köye gittik. Çocuklara bilimsel düşünmelerin geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. Çocuklar çok merakla bizi kapılarda bekliyorlardı. Bizi öperek sarılarak okullarından uğurluyorlardı. Zorluklar da oluyor tabi. Hasta oluyorsunuz. Yağmur, kar oluyor. Şimdiye kadar hiç yılmadık. Her öğrenciye ulaşmak istedik. Çünkü onlar ülkemizin geleceği. Birileri bir şeyler yapmalı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz bu şekilde. Çünkü o öğrencilerin gözlerindeki ışıltı her şeye değer. İçlerinden bir tanesini değiştirmiş olsak, birinin hayatına dokunmuş olsak ülkemizin hayatına dokunmuş olacağını düşünüyoruz."

‘BİLGİNİN OLDUĞU YERDE MUTLULUK VAR’

Zeynep Hasırcı, iki çocuğunun olduğunu ve kendi çocuklarından daha çok bu projeyle ilgilendikleri günler olduğunu belirterek, "Proje sayesinde bir sürü insanlarla tanıştık. Her köyde bir öğrencim oldu. Pazarda sokakta karşılaştığım çocuklar bana ‘Öğretmenim’ diye sesleniyor. 25 yıllık öğretmeniz. Bu duygular bizi yeterince memnun ediyor. Bilginin bilimin olduğu yerlerde mutluluk, huzur var. Bilgisizliğin olduğu yerlerde acı var. Bunu yıllar önce keşfettik ve bunun farkındayız. Bunun için bu proje bizim için çok önemli, çok değerli. Devam ettirebileceğimiz yere kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi.

‘ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİN FARKINA VARIYOR’

Projenin uygulandığı Güzelyaka Köyü İlkokulu’nun öğretmeni Serkan Çelebioğlu, çocukların Ali ve Zeynep öğretmenin geleceğini duyunca heyecandan okul kapısında beklemek istediklerini söyledi. Projenin, çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler bıraktığını belirten Çelebioğlu, "Köy okullarında bizler öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle deneyim kazanmalarından çok memnun oluyoruz. Bu tür etkinlikleri yaparak, uygulayarak, bilimle uğraşarak kendi yeteneklerinin farkına varıyorlar. Kendilerini keşfediyorlar bir nevi. Öğretmenlerimizin yaptığı çok basit bir şey değil. Köylerde her zaman havalar güzel olmuyor. Onlar yağmur, çamur demeden söz verdikleri okula ulaşmak için kendi araçlarıyla okullara gelip çocuklarla birlikte oluyorlar" diye konuştu.