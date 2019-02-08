Öğretmen atamaları atama.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı

Farklı branşlardan toplam 20 bin öğretmenin kura ile görev yerlerini öğreneceği atama sonuçları, saat 10.00'da başlayan kura sonrası netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının Ankara'da bulunan Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılım sağladı. Ekranda adını gören öğretmen adayları, sevinç gözyaşlarını tutamadı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve atamaya yönelik bazı bilgiler...

‘ATANAN ARKADAŞLARIMIZIN SORUMLULUKLARI VAR’

Atama öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. “Yeni atanan arkadaşlarımızın sorumlulukları var” diyen Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"20 bin yeni meslektaşımızı Milli Eğitim Bakanlığı’mızın kadroları arasında görmek bakımından son derece heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bize güç katacak ve Türkiye'de tüm çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkanı sağlanması açısından katkı sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarımızın, çocuklarımıza karşı olan mesuliyetimizin sonuna kadar farkındayız. Bütün öğretmenlerimizin yapacağımız çalışmalara verdiği katkılarla, onların omuzlarında bu sistemin yükseleceğinin de farkındayız. Yeni atanan arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı’na geldiklerinde, dahil olduklarında, okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık 'mezun olduk ve öğretmen olduk' şeklinde düşünmek yerine 'asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız' şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder."

Öğretmen adaylarını yetiştiren anne babalara da teşekkürlerini ileten Selçuk, "Bu bir millet, ülke ödevi. Bu çocuklara bir hizmet aşkı. Bundan dolayı da anne babaların verdiği emeklerin farkındayız ve onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

‘HEYECANINIZI MESLEK HAYATINIZ BOYUNCA KORUYUN’

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin kendilerini geliştirerek bu işi yapmaları gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Eğer buradaki bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın ki Türk eğitim sistemi çok iyi mesafeler alacaktır. Ama atandıktan sonra bir atalet, yavaşlama olursa da o zaman yaptığımız işin hakkını hukukunu teslim etmemiş olacağız. Bütün çocuklarımız için kurduğumuz çift kanatlı insan tasavvurumuza hizmet etme yolunda göstereceğiniz gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salondakilerden kura numarası için dokuz ayrı rakam istedi. Belirlenen kura numarasına göre yapılan atama sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı.

EN ÇOK ATAMA GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE

Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Toplam kontenjanın yüzde 74.5'i bu iki bölgede illere verilmiş oldu. Bu bölgeleri 1.756 kontenjan ile İç Anadolu, 1.229 kontenjanla Akdeniz,1.034 kontenjanla Karadeniz, 768 kontenjanla Marmara ve 305 kontenjanla Ege Bölgesi izledi.

En çok kontenjan ayrılan ilk 10 il ise Şanlıurfa (2 bin 605), Van (1.613), Gaziantep (1.145), Diyarbakır (1.142), Şırnak (1.093), Ağrı (1.009), Mardin (821), Hatay (794), Muş (781), Bitlis (600) oldu.

Öte yandan en çok kontenjan ayrılan ilk 10 alan şöyle:

"Sınıf öğretmenliği (3 bin 47), İngilizce (2 bin 38), din kültürü ve ahlak bilgisi (1.910), okul öncesi öğretmenliği (1.601), ilköğretim matematik öğretmenliği (1.401), Türkçe (1.903), Rehberlik (1.056), Özel Eğitim (1.002), Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi (919), Beden Eğitimi (845)."

AA

ATAMA SONUÇLARI RESMİ SİTEDE

Branşlarında göreve başlamak için gün sayan öğretmen adaylarının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlandı. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası öğretmenlerin görev yerleri belirlenmiş oldu.

Atama sonuçları, kuranın tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlandı.

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ATAMA SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER YAPACAK?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.