‘Öğretmen açığımız yok’
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, "Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Eğitimde öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, eğitimde öğretmen açığı bulunmadığını söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Boyacı, müdürlükte düzenlenen toplantıya katılarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Ar-Ge, dijital içerik geliştirme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Boyacı, 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
‘MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARINA 650 BİN ÖĞRETMEN KATILDI’
Eğitim sorunlarının her bölgede ortak özellikler gösterdiğini söyleyen Boyacı, şöyle konuştu:
"İzmir'de yapılan çalışmalar gayet başarılı. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizde 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi yakalayan yapılandırıcı eğitimi uygulamaya koymak için çalışmalar devam ediyor. MEB’in düzenlediği mesleki gelişim çalışmalarına 650 bin öğretmen katıldı. Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Eğitimde öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor. Öğretmenlik meslek kanununun hayata geçirilmesiyle öğretmenlerimize gerekli mesleki pozisyonları, kariyer planlamalarının da uygulamaya koyulması hedefleniyor. Öğretmenlerimiz kişisel gelişimleri açısından, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri tercih ediyor.”
Adnan Boyacı, toplantı sonunda, başarılı çalışmaları dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ekibine teşekkür etti.
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