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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 17:04, Son Güncelleme:/

Öğretmeler için meyve fidanı dikildi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ ilçesinde görev yapan öğretmenler için meyve fidanını dikildi. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.

Öğretmeler için meyve fidanı dikildi
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Altındağ Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.

‘ANKARA’YA NEFES, ÇOCUKLARA MEYVE’
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Belediye olarak, bu anlamlı günde, öğretmenlerimiz için ne yapsak diye düşündük? Ne yapsak az, biliyoruz, ancak yine de hem öğretmenlerimize, hem eğitim camiamıza, hem de geleceğe değer katacak bir hediye vermek istedik. Bu anlamlı günü, daha da anlamlı kılmayı amaçladık. Altındağ’da görev yapan her bir öğretmenimiz için bir fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidanların, öğretmenlerimizin yolunu aydınlattığı genç nesiller gibi, geleceğe nefes olacağına, can olacağına, hayat olacağına inanıyorum. Nasıl ki, ülkemizin doğusundan batısına dek her noktasına eğitimin ışığını taşıyan öğretmenler, geleceğimizi bilgiyle aydınlatıyor, yarınlarımıza nefes oluyor, bu fidanların da büyüyüp ağaç olunca, yarınlarımıza nefes olmasını temenni ediyorum" dedi.

‘BİZİM DE BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VAR’
Fidan dikim etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Altındağ Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Emine Serap Arısüt, "Bu güzel günde bizleri düşünen, bizim için bu alanı ayıran, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Fidanlarımızı diktik. Artık bizim de bir dikili ağacımız var. Geleceğe önemli bir katkıda bulunduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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