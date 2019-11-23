Öğretmeler için meyve fidanı dikildi
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Altındağ ilçesinde görev yapan öğretmenler için meyve fidanını dikildi. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.
Altındağ Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için meyve fidanını toprakla buluştu. Oluşturulan ormandan elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak.
‘ANKARA’YA NEFES, ÇOCUKLARA MEYVE’
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Belediye olarak, bu anlamlı günde, öğretmenlerimiz için ne yapsak diye düşündük? Ne yapsak az, biliyoruz, ancak yine de hem öğretmenlerimize, hem eğitim camiamıza, hem de geleceğe değer katacak bir hediye vermek istedik. Bu anlamlı günü, daha da anlamlı kılmayı amaçladık. Altındağ’da görev yapan her bir öğretmenimiz için bir fidanı toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidanların, öğretmenlerimizin yolunu aydınlattığı genç nesiller gibi, geleceğe nefes olacağına, can olacağına, hayat olacağına inanıyorum. Nasıl ki, ülkemizin doğusundan batısına dek her noktasına eğitimin ışığını taşıyan öğretmenler, geleceğimizi bilgiyle aydınlatıyor, yarınlarımıza nefes oluyor, bu fidanların da büyüyüp ağaç olunca, yarınlarımıza nefes olmasını temenni ediyorum" dedi.
‘BİZİM DE BİR DİKİLİ AĞACIMIZ VAR’
Fidan dikim etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Altındağ Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Emine Serap Arısüt, "Bu güzel günde bizleri düşünen, bizim için bu alanı ayıran, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Fidanlarımızı diktik. Artık bizim de bir dikili ağacımız var. Geleceğe önemli bir katkıda bulunduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle