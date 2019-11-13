Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finalist yaptı
Yüksekova'da öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ilgilenerek derslerindeki başarılarının artmasını sağlayan matematik öğretmeni Bedirhan Kurt, iki öğrencisinin Türkiye genelinde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi Şampiyonası'nda finale yükselmelerini sağladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrencinin başarıya giden yolculuğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan öğretmen, hayırsever bir iş insanın desteğiyle okula tüm teknolojik imkânların olduğu bir sınıf kazandırdı.
Muğla Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ile Ege Üniversitesi Matematik bölümlerinden mezun olarak 10 yıl önce öğretmenliğe başlayan Bedirhan Kurt, geçen yıl Yüksekova'daki Esenyurt İlkokulu'na atandı. Öğrencileri arasında özgül öğrenme güçlüğü çeken 11 öğrenciyle yakından ilgilenen Kurt, başarılarını arttırabilmek için onlara uygun öğrenme metotları uygulamaya başladı. Bu sayede öğrencilerin okuldaki en başarılı öğrenciler arasına girmesini sağlayan Kurt, iki öğrencisinin Türkiye genelinde düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi Şampiyonası'nda finale yükselmesine yardımcı oldu.
Tüm bu süreçleri görüntüleyerek sosyal medyada yayınlayan Kurt'un başarısından etkilenen hayırsever bir iş insanı, okulda bir sınıfın yenilenerek son teknolojik cihazlarla donatılması işini üstlendi. İş insanını yardımlarıyla boyanan, sıra ve masaları yenilenen derslik, 10 diz üstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesinin bulunduğu teknoloji sınıfına dönüştürüldü.
'ÖĞRENCİLERİMİN KALİTELİ EĞİTİM ALMASINI İSTEDİM'
Bedirhan Kurt, geçen yıl eğitim verdiği sınıftaki 11 öğrencinin öğrenme güçlüğü çektiğini, onlara uygun öğrenme yöntemleriyle başarılı öğrencilerin seviyesine yükselmeleri için çaba gösterdiğini söyledi. Elde edilen başarıyı gören iş insanını kendisini ödüllendirmek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Kurt, şöyle konuştu:
"Kendisinden okula teknoloji sınıfı yaptırmasını talep ettim. Okuldaki çocukların iyi bir eğitim almasını istiyorum. Öğrencilerim Türkiye'nin diğer bölgelerinde okuyan öğrencilerle aynı imkâna sahip değildi. Daha klavyenin ne olduğunu bilmeyenler vardı. Onlara yardımcı olmak istedim. Ödül yerine öğrencilerimin daha kaliteli ve rahat eğitim görebilmeleri için böyle bir talepte bulundum. Talebim kabul edildi ve istediğimiz her şey gönderildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı var. Öğrencilerimi çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Umuyorum ki bu öğrenciler vatanlarına hayırlı bireyler olarak yetişecek. Akıllı tahtada ders işleyen öğrenciler derse daha iyi adapte oldu. Bu sayede seviyelerinde gözle görülen bir artış yaşandı."
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