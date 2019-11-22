Öğrencisi rektör, hocası dekan
İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü’nde doçent olarak görev yaparken, bölümün kürsü başkanı Prof. Dr. Sakıp Peki’nin öğrencisiydi. Profesörlüğünü, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016’da İstanbul Kent Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak atandı. Prof. Dr. Pekin’in de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Pekin ise, bir nesil yetiştirmenin kolay olmadığını belirterek şöyle konuştu:
“Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister’ diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun.”
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