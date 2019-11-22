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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 22.11.2019 - 14:00, Son Güncelleme:/

Öğrencisi rektör, hocası dekan

İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, geçmiş yıllarda öğrencisi olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ile aynı yerde görev yapıyor.

Öğrencisi rektör, hocası dekan
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü’nde doçent olarak görev yaparken, bölümün kürsü başkanı Prof. Dr. Sakıp Peki’nin öğrencisiydi. Profesörlüğünü, Prof. Dr. Sakıp Pekin döneminde alan Kavak, 2016’da İstanbul Kent Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak atandı. Prof. Dr. Pekin’in de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekan olarak görev yaptığı üniversitede 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Aynı yerde görev yaptığı hocasının öğretmenler gününü kutlayan Prof. Dr. Kavak, hocasıyla yıllar sonra birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Pekin ise, bir nesil yetiştirmenin kolay olmadığını belirterek şöyle konuştu:
“Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür nesiller ister’ diyor. Bir nesil yetiştirmek kolay değil üzerimizde sorumluluk büyük bunun farkındayız. Öğrencilerimize bir şeyler öğretmenin hazzı var ve onların bir gülüşü dünyaya bedel. Öğretmenler günümüz kutlu olsun.”

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