Öğrencilerini sporla okula kazandırdı
Beden eğitimi öğretmeni Gürkan Bağaçlı, okula gelmek istemeyen ve devamsızlıkları bulunan öğrencileri, sporla buluşturarak okula kazandırdı.
Erzurum Şehitler Ortaokulu’nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Gürkan Bağaçlı, ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan ve okula devamlılık sağlamayan öğrencilerine, ilk olarak sporla hayatlarını nasıl şekillendireceklerini ve neler başarabileceklerini anlattı. Kısıtlı imkânlara rağmen curling ve bocce sporuna kazandırdığı 50 öğrencisini eğittikten sonra yurtiçindeki farklı kentlerde düzenlenen yarışmalara götüren Bağaçlı, öğrencilerinin hem bu sporlarda başarılar elde etmesini hem de yeni şehirler görmesini sağladı.
‘OKULA GELMEYEN ÖĞRENCİLER, ŞİMDİ ÇIKMAK İSTEMİYOR’
Öğrencilerini sporla okula bağlayarak geleceklerine yön vermelerine neden olan Gürkan öğretmen, kentsel dönüşüm bölgesindeki okulda eğitim gören 50 öğrencinin hepsini spora başlattığını söyledi. Öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunun kelimelerle anlatamayacağını belirten Bağaçlı, şöyle konuştu:
"Dar gelirli ailelerin çocuklarının kendilerine fırsat tanınca neler yaptıklarını, katıldıkları sportif çalışmalarda elde ettikleri başarılarla sadece çevresindekilere değil tüm Türkiye'ye kanıtladık. Onların ellerinden tutulunca, dar gelirli ailelerin çocuklarının neler yaptığını herkese göstermiş olduk. İlk defa denizi gördüler, ailelerinden uzakta başka şehre gittiler. Böylece kendilerine inandıklarında neleri başaracaklarını gördüler. Okul idaresiyle birlikte çocukların her zaman yanında olmamızın meyvelerini topladık. Çeşitli müsabakalarda küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 35 madalya kazandık. Çocuklarımızın okula gelme istekleri pek fazla değildi. Curlingle, floor curlinge ve bocce ile tanışınca okula şevkle, aşkla gelmeye başladılar. Bu şekilde onların hayatlarına dokunduğumuz için çok mutluyuz."
‘YÜRÜYÜŞLERİ BİLE DEĞİŞTİ’
Okul Müdürü Yusuf Celal Emek de beden eğitimi öğretmeni Bağaçlı göreve başladıktan sonra okulda çok şeyin değiştiğini anlattı. Emek, "Öğrenciler önceden gelmek istemiyorlardı, şimdi okuldan çıkmamaya başladılar. Ben de onlarla birlikte çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyorum. Çocuklarımızın şampiyonalara gidip geldikten sonra, yürüyüşleri bile değişti. Biz öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediyeyi bu çocuklar verdi. Özellikle o denizi gördüklerinde yaşadıkları heyecanlarını anlatamam. Şampiyonaların ardından elde edilen başarılar gurur verici. Elde etikleri başarılar bizim ömrümüzde alacağımız en güzel hediyeydi" dedi.
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