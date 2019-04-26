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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.04.2019 - 13:12, Son Güncelleme:/

Öğrencilerine İngilizce pratiği yaptırmak için ‘kantinci’ oldu

Eskişehir'de bir ortaokulun İngilizce öğretmeni, öğrencilerinin bu dili daha kolay öğrenebilmesi ve pratik yapmasını sağlamak amacıyla haftanın iki günü teneffüslerde kantinde çalışıyor.

Öğrencilerine İngilizce pratiği yaptırmak için ‘kantinci’ oldu
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Eskişehir'de Kardeşler Ortaokulu’nun İngilizce öğretmeni Davut Atış, öğrencilerin yabancı dili günlük yaşamda kullanmasının daha etkili olacağı düşüncesiyle ‘Pratik İngilizce Konuşma Projesi’ geliştirdi. Okul kantininde haftanın iki günü teneffüslerde personel gibi çalışan Atış, mizahi bir dille, "Önceden hazırlığınızı yapın. Ne istediğinizi öğrenin ve alışverişe gelin. Derdini anlatamayana tost yok" diyerek alışverişe gelenleri İngilizce konuşmaya yönlendiriyor. Projeyle özellikle öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri hayatın içinde kullanabilmesi, kelime vurgusu, ses, jest ve mimiklerin beden diline uyumunun sağlanması hedefleniyor.

Öğrencilerine İngilizce pratiği yaptırmak için ‘kantinci’ oldu‘ÖNCE TEDİRGİN OLDULAR’
Mesleğinde 10 yılı geride bırakan İngilizce öğretmeni Davut Atış, öğrencilerin yabancı dil konusunda yaptıkları pratik sayesinde daha fazla yol katettiklerini söyledi. Başta bazı öğrencilerinin tedirginlik yaşadığını belirten Atış, "Karşılarında bir öğretmen var ve ondan simit, ayran istiyorlar fakat bunu isterken Türkçe değil İngilizce konuşacaklar. Hemen adapte oldular. Özellikle bana İngilizce konuşabildiklerini ispatlamak için hazırlanıp gelen öğrencilerim oluyor. Her teneffüs gelip bir şeyler alarak kendilerini ispatlıyorlar" dedi.

‘NE KADAR İNGİLİZCE O KADAR KÖFTE’
Atış, projenin bir sözlü sınav gibi algılanmasını istemediğini belirtti. İngilizceyi sevdirmek için bazı yöntemler geliştirilmesi gerektiğini anlatan Atış, şöyle devam etti:
"Dünya dili olarak kullanılan bu dili teoride çözmek maalesef yetmiyor. Pratik kısmı için de en yakın yer okulumuzun kantiniydi. Alışveriş diyaloglarının içinde hayata dair birçok kelimeyi de bulabiliyorsunuz. Uyum sağlayan öğrencilerimin olması da ayrı bir şans çünkü 'İngilizce konuşamazsan alışveriş yapamazsınız' diyorum. Kantinde iki öğrenci, benim yardımcım. Birlikte ürünleri satıyoruz. Amacım 'Yapamazsam kaç verir acaba?' endişesi olmamasını sağlamak. Gerçekten öğrenmek için gayret göstersinler istiyorum. 'Çaresizlik insanı mucit yapar' tam da bu projeye uygun bir cümle. Konuşmak zorunda kalıyorlar. Bu sırada daha iyi ve kalıcı İngilizce öğreniyorlar. Artık eğitimin dört duvar arasında kalması mümkün değil. Artık yeni model eğitim sistemiyle ezbercilikten ziyade gerçek manada öğrenmeyi, öğretmeyi hedefliyor ve başarıyoruz."

Kantinde Atış'a yardım eden 6’ncı sınıf öğrencisi Mehmet Can Sağır da öğretmenlerinden çok memnun olduklarını söyledi. Atış'ın, kendilerine İngilizceyi en iyi şekilde öğretmeye çalıştığını belirten Sağır, "Arkadaşlarım da bu sayede daha güzel öğreniyor. Bilmediğimiz kelimeleri hemen öğrenme fırsatı buluyoruz. İmkân sağladıkları için okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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