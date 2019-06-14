Öğrencilerinden TEGV’e destek
Öğrenciler, ‘Yürekli Gençler’ sloganıyla başlattıkları çalışmalarına devam ediyor. ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla çalışarak, TEGV öğrencileri için etkinlikler düzenlediler.
Özel Arı Okulları öğrencileri, ‘Yürekli Gençler’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, TEGV öğrencileriyle çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdi. Öğrenciler ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlayan çalışmada, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrencilerini tanıyarak, vakfın gönüllü uzmanıyla buluştu. ‘Arının Yürekli Gençleri’ vakıf için sosyal sorumluluk anlamında yapabilecekleri çalışmaları öğrenerek işe başladı. Arı İlköğretim Kurumlarının 14 ayrı kulüp öğretmeni rehberliğinde çalışmalarını yürüten Arılı öğrenciler, hazırladıkları eğlenceli ve öğretici birçok etkinliği TEGV öğrencileriyle buluşturdu.
Etkinliklerde vakıf öğrencileriyle yarışmalar yapan, dans eden, ok atan, satranç oynayan, masa lambası yapan, izcilik, fen-matematik etkinlikleri ve kodlama oyunları oynayan Arılılar, hem eğlenerek öğrenmenin hem de TEGV’in eğitim gönüllüsü olmanın mutluluğunu yaşadı.
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