Öğrencilerinden Bakan Selçuk’a çağrı: "Minderini kap gel kitap okuyalım"
Siirt’in Eruh ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri ‘Minderini Kap Gel Projesi’yle okulun bahçesinde öğretmenleriyle beraber günde bir saat kitap okuma etkinliği başlattı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Minderini kap gel kitap okuyalım" dedi.
Eruh 75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu idarecileri okulun bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişi katıldı.
Okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendiği için çok mutlu olduğunu belirten 5’inci sınıf öğrencisi Rüya Dayanan, sınıf arkadaşlarıyla beraber açık hava da kitap okumanın çok zevkli olduğunu söyledi. Dayanan, "Okulca yaptığımız bir etkinliğimiz var, 'Minderini kap gel’. Bu etkinlikte güneşin ve bulutların tadını iyice çıkarıyoruz. Kitap okuyarak bununla daha eğlenceli oluyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sesleniyorum, bizim bu etkinliğimizi tüm Türkiye’ye yaymanızı ve temel bir okuma dersi olmasını istiyorum. Sizi de minderinizi alıp buraya davet ediyorum" dedi.
Herkesin kitap okumasını ve kitap okudukça hayal gücünün geliştiğini belirten 8’inci sınıf öğrencisi Nergiz Kurt ise, "Bu projeyle, her gün bir saat kitap okuyoruz. Bunu dışarıda gerçekleştirdiğimizde daha eğlenceli oluyor içeride okuduğumuzda biraz sıkıcı geçiyor. Kendimizi evimizde hissediyor ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Bunu bütün okulların yapmasını istiyorum" diye konuştu.
Okul idaresinin başlatmış olduğu projenin verimli geçtiğini belirten okul öğretmenlerinden Habib Kaya, "Projeyle birlikte öğrencilerimiz her gün bir saat kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Bu kitap okuma etkinliğinde de hava güzel güneşli olduğu zaman hem doğanın güzelliğinden yararlanılıp hem de kitap okumayı keyifli hale getirmek amacındaydık. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.
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