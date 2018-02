"Öğrencilerin yüzde 90’ı fast-food ile okulda tanışıyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı, TOÇEV ve AstraZeneca Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen ve Türkiye’de 9’uncu sınıf seviyesindeki 11 bin gence ulaşarak onları daha sağlıklı ve doğru beslenmeye, daha fazla hareket etmeye yönlendiren ‘Hey Genç! Harekete Geç!’ projesi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış ve Park Antalya Spor Kompleksi Genel Müdürü ve Okullarda Hareket Eğitimi Koordinatörü Güneş Erkoç katıldı.

"DÜNYADA HER 10 ÇOCUKTAN 1’İ OBEZ"

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz projeyle ilgili olarak, Türkiye Diyabet Vakfı olarak yaptığımız 100 okul araştırmasında, 98 okulda çocukların önüne sadece kantinden beslenme seçeneğinin konulduğunu gördük. Bugün okula başlayan öğrencilerin yüzde 90’ı devlet okullarında ya da özel okullarda fast-food beslenme kültürüyle tanışıyor ve buna alışıyor. Araştırmalar, dünyada her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu gösteriyor. Özellikle gençlerde obezitenin artışında en önemli iki etken var; hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Bilim insanları arasında en önemli soru; hangisinin asıl neden olduğu. Gençler hareketsiz olduğu için mi kilo alıyor, kötü beslendiği için mi kilo alıyor? Doğru cevap; her ikisi. Gençlerin çok önemli bir bölümü hayatının önemli bir bölümünü bilgisayar, tablet, akıllı telefon önünde geçiriyor ve sadece hazır gıdalarla besleniyor. Karbonhidratı, yağ oranı yüksek gıdalar obeziteyi tetikliyor. Gençlerde obezitenin önlenmesinde devlete, okullara, ailelere, medyaya ve hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

"TİP 2 DİYABETİN GÖRÜLME YAŞI 15’E KADAR İNDİ"

Artık daha az hareket edip daha kötü beslenildiğini söyleyen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Ülkemizdeki obezitenin artış oranı ve obezitenin beraberinde getirdiği TİP 2 diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon, karaciğer yağlanması bunlar dünya ortalamasının neredeyse iki katı oldu. Burada en önemli nokta ülke olarak spor yapmayı çok sevmediğimiz ancak bunun aksine teknolojiyle çok iç içe olduğumuz. TİP 2 diyabet önceden ellili yaşlarda ortaya çıkan bir orta yaş hastalığıydı, şimdi ise bu on beş, yirmili yaşlardaki kişilerde hatta çocuklarda görülüyor. Bu durum böyle devam ederse bundan 10-20 sene sonra kalp hastalıklarının, beyin-damar hastalıklarının, hipertansiyonun patlaması demek. Bizim bu noktada hızla önlem almamız lazım. Burada TOÇEV bunun en güzel örneğini veriyor. Biz de bu programın içindeyiz ve elimizden geldiğince destek olacağız" diye konuştu.

"PİLOT ÇALIŞMALARDAN ALINAN SONUÇLAR OLUMLU"

Projenin saha kısmını yöneteceklerini söyleyen TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, "İlk önce bir eğitim verilecek. Türkiye Diyabet Vakfı işin bilimsel tarafını üstlenecek. Besinin nasıl doğru kullanılması gerektiği konusunda gençleri bilinçlendirecek. Ardından beden eğitimi ve spor yüksekokulundan bir eğitmenimiz gençlere gün içinde yapmaları gereken fiziksel aktiviteleri öğretecek. Daha sonra yapacağımız testlerle de çocukların aldıkları birikimi görmeye çalışacağız. Daha güzeli ise yine belirlenen okullardaki öğrenciler bir yarışmaya katılabilecekler. Hazırladıkları bir koreografiyle video çekerek bu yarışmaya başvuruda bulunabilecekler ve ödüllendirilecekler. Bu da bizim için güzel bir veri olacak" dedi.

Projenin pilot çalışması kapsamında 5 okuldan 781 öğrenciye ulaştıklarını belirten Uygun, "Pilot çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla bizim yaptığımız çalışmalar çok hoşlarına gidiyor. Genellikle ders çalışmaya odaklandıkları için bu hareketlilik hoşlarına gitmeye başladı. Onlara evde yapabilecekleri hareketleri de gösteriyoruz. Tüm bunlar sonucunda pozitif veriler almaya başladık" diye konuştu.

Türkiye’de bundan önce de gençlere yönelik projeleri olduğunu söyleyen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz.ÿSerkan Barış ise, "Ben Ergenim projesinde de yine benzer ortaklarımızla çalışma fırsatımız olmuştu. Onların sonucu da hatırlıyoruz. Yine gençlerimizin sağlıklı hareket edebilmesi, farklı düşünebilmesi için çabalarımız ve projelerimiz olmuştu. Onların sonuçlarına baktığımızda oldukça gelişim sağladığımızı gördük. Bu projenin sonun da gençlerimizin muhtemelen harekete geçmiş olacağını ve gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ile sağlık okuryazarlığı konusunda ciddi anlamda bilinçleneceklerine inanıyoruz" dedi.

11 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde 55 farklı okulda toplam 11 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, gençlerin sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla okullarda eğitim ve atölyeler düzenlenecek. Uzman diyetisyen ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu sporcular tarafından aktarılacak interaktif içerikler ve diğer eğitim faaliyetlerinin yarattığı farkındalık seviyesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmeler ile ölçülecek. Proje kapsamında bir de yarışma düzenlenecek. Eğitim sürecine dahil olan öğrenciler kendi takımlarını oluşturarak, beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde çekecekleri videolarla yarışmaya katılabilecek. Videolar, proje jürisi tarafından en çok izlenen, en çok hareket içeren, en çok beğenilen, en çok video yükleyen okul kategorileri kapsamında değerlendirilecek.