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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.07.2019 - 16:46, Son Güncelleme:/

Öğrencilerin yenilikçi çözümleri ödüllendirildi

Bursa’daki mühendislik öğrencileri, gençleri dijital dönüşüm ve yeniliğe teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Hack@OR 6 Takım Üstü Değer’ projesi kapsamında verilen eğitim programını tamamladı. Öğrencilerin tasarladığı en başarılı üç prototip ödüllendirildi.

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Oyak Renault, ‘Hack@OR 6 Takım Üstü Değer’ projesiyle gençleri yenilikçi düşünmeye teşvik ediyor. Programa katılan Bursa Teknik ve Uludağ Üniversitesi’nden 35 mühendislik öğrencisi, düzenlenen törende sertifika aldı. Program kapsamında öğrencilerin yenilikçi fikirlerle oluşturduğu üç prototip ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’dan aldı.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Programa katılan öğrencilere inovatif ve tasarım odaklı düşünme dışında; dört dakikada etkili sunum, agility, yazılı ve sözlü iletişim, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimleri verildi. ‘Hack@OR 6 Takım Üstü Değer’ programı süresince öğrenciler, çeşitli problemler karşısında çözüm fikirleri üretti. Ortaya çıkan fikirler doğrultusunda uygulama prototipleri oluşturuldu. Program boyunca eğitim verilen öğrencilere, firmanın sosyal kulübü üyeleri eşlik etti. Firmanın meslek uzmanları ve akademisyenlerden oluşan jüri, öğrenciler tarafından tasarlanan üç prototipi en iyi uygulama fikri olarak seçti. Öğrenciler firma tarafından ödüllendirildi.

‘FİKİRLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMELERİNİ SAĞLIYORUZ’
‘Hack@OR 6 Takım Üstü Değer’ programı ödül töreninde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, üç ay önce Bursa Teknik ve Uludağ üniversiteleriyle işbirliği yaparak başlattıkları projeyle ilgili şunları söyledi:
“Amacımız Bursa’nın iki üniversitesiyle iyi ilişkiler geliştirerek, yetenekli öğrencileri fabrikamıza çekmek. Türkiye’nin otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi gerçekleştirdik. Mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu projeyle, onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sunuyoruz. Eğitimler sırasında endüstri ortamını deneyimlemelerini sağlarken, dijital dönüşüm fikirlerini de gerçekleştirmeleri için gerekli desteği veriyoruz. Bu anlamda Bursa’nın bu iki üniversitesiyle işbirliği yapmış olmak bizim için çok değerliydi.”

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