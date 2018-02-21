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    Öğrencilerin yaptığı kuş yuvaları ağaçlara asıldı

    DHA
    21.02.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Yalova Belediyesi’nin desteğiyle Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğrencilerinin soğuk havalarda kuşların barınmasını sağlamak amacıyla yaptıkları kuş yuvaları, okulun çevresindeki tellere ve dere boyundaki ağaçlara asıldı.

    Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı programda 120 tane kuş yuvası ağaçlara asıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, kuş yuvalarının asılması için yapılan programda öğrencileri ve öğretmenleri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı tebrik etti.

    Öğrencilerin yaptığı kuş yuvaları ağaçlara asıldı

    DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK
    Belediye ve eğitim kurumları arasında bu tür sosyal proje çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Güner, Bizlerle aynı yaşam alanları içinde bulunan canlıların korunması gerekiyor. Asılan kuş yuvaları sayesinde kış mevsiminde soğuk havaya maruz kalan kuşlar öğrencilerin yaptıkları ahşaptan yuvalara girip barınabilecek. Doğayı ve canlıları korumak amacıyla yapılan çalışmalara Yalova Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sürecek. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yaptıkları bu anlamlı çalışma için can-ı gönülden kutluyorum dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Ortaokul , Yalova , Yalova Belediyesi , Kuş yuvası
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