Öğrencilerin yaptığı kuş yuvaları ağaçlara asıldı

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı programda 120 tane kuş yuvası ağaçlara asıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, kuş yuvalarının asılması için yapılan programda öğrencileri ve öğretmenleri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı tebrik etti.

DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK

Belediye ve eğitim kurumları arasında bu tür sosyal proje çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Güner, Bizlerle aynı yaşam alanları içinde bulunan canlıların korunması gerekiyor. Asılan kuş yuvaları sayesinde kış mevsiminde soğuk havaya maruz kalan kuşlar öğrencilerin yaptıkları ahşaptan yuvalara girip barınabilecek. Doğayı ve canlıları korumak amacıyla yapılan çalışmalara Yalova Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sürecek. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yaptıkları bu anlamlı çalışma için can-ı gönülden kutluyorum dedi.