Öğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı
GeriEğitim Öğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
20.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:/

Öğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen SPORFEST, kortej yürüyüşüyle başladı.

Öğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği spor festivali ‘SPORFEST’ başladı. Üniversitenin Gülhane Külliyesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişi, kortej eşliğinde yürüdü. Ardından etkinlik alanına gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, burada sunulan halk oyunları gösterisini izledi.

‘SPORTİF KARŞILAŞMALAR ONLARA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK’
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, iki yıldır düzenlenen festivalin hem üniversitenin İstanbul'daki külliyesinde hem de Gülhane Külliyesi'nde bulunan öğrencilerin kaynaşması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Gerek, "Öğrencilerimizin bu kaynaşması, kuracakları dostluklar, aralarında yapacakları sportif karşılaşmalar, kültürel faaliyetleri paylaşmaları, önümüzdeki yıllarda da onlara büyük katkı sağlayacak" dedi.

‘ÖĞRENCİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI’
Titiz ve detaylı olarak hazırlanan festivalin öğrenciler için unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirten Gerek, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimiz eğlenirken, kaynaşırken onlara göre daha yaşlı olan, belki bu kurumun en yaşlılarından birisi olarak buradayım. Bizler de sizlerin bu sevincini görmekten, sizlerle bu sevinci paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah artık geleneksel hale gelebileceğini rahat söyleyeceğiz. Çünkü bu yıl ikincisi. Üçüncüyü yaptıktan sonra geleneksel deme hakkına sahibiz. Bu geleneğin, bu kurum içinde daha da artan bir coşkuyla artmasını diliyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Rektörlük binası kültür mirası oldu

‘Genç modacılar’ ödüllerini aldı

Darüşşafaka sınavı 26 Mayıs’ta

YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da yapılacak