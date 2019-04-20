Öğrencilerin spor festivali ‘SPORFEST’ başladı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen SPORFEST, kortej yürüyüşüyle başladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği spor festivali ‘SPORFEST’ başladı. Üniversitenin Gülhane Külliyesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişi, kortej eşliğinde yürüdü. Ardından etkinlik alanına gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, burada sunulan halk oyunları gösterisini izledi.
‘SPORTİF KARŞILAŞMALAR ONLARA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK’
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, iki yıldır düzenlenen festivalin hem üniversitenin İstanbul'daki külliyesinde hem de Gülhane Külliyesi'nde bulunan öğrencilerin kaynaşması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Gerek, "Öğrencilerimizin bu kaynaşması, kuracakları dostluklar, aralarında yapacakları sportif karşılaşmalar, kültürel faaliyetleri paylaşmaları, önümüzdeki yıllarda da onlara büyük katkı sağlayacak" dedi.
‘ÖĞRENCİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI’
Titiz ve detaylı olarak hazırlanan festivalin öğrenciler için unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirten Gerek, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimiz eğlenirken, kaynaşırken onlara göre daha yaşlı olan, belki bu kurumun en yaşlılarından birisi olarak buradayım. Bizler de sizlerin bu sevincini görmekten, sizlerle bu sevinci paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah artık geleneksel hale gelebileceğini rahat söyleyeceğiz. Çünkü bu yıl ikincisi. Üçüncüyü yaptıktan sonra geleneksel deme hakkına sahibiz. Bu geleneğin, bu kurum içinde daha da artan bir coşkuyla artmasını diliyorum."
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