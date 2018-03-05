Öğrencilerin projesi ilk 100’de

Dünyadaki insan popülasyonunun artmasıyla yiyecek ihtiyacını karşılamak için kullanılan kimyasallar, hem insanları hem de toprağı olumsuz etkiliyor. İSTEK Atanur Oğuz Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Ata Özçini ve Volkan Kayacı, bu sorunu çözmeye yönelik bir proje hazırladı. Projenin amacı, biyokömür ve odun sirkesiyle toprağın kalitesini artırarak, ek kimyasal uygulamaya gerek duymadan tarımsal ürün verimliliğini yükseltmek. Aynı zamanda biyokömür ve odun sirkesi üretiminde atık ürünlerin kullanılmasıyla atıklar da değerlendirilmiş olacak

Proje için ülkemizdeki tarımsal ve orman atıklarını araştıran öğrenciler, atıkların biyokömüre dönüştürülebilmesi için piroliz sobası yaptı. Mısır koçanı ve çam kozalağının dönüştürüldüğü piroliz sobasından katı ürün olarak biyokömür, sıvı ürün olarak odun sirkesi elde edildi. Son olarak da bu ürünlerden biyokömürü toprağa, odun sirkelerini tohumlara uygulayan öğrenciler, buğday tohumları ve nane üzerinde gelişimi nasıl etkilediğini takip etti.

‘KİMYASAL İLAÇLAR EKOLOJİK DENGEYİ BOZUYOR’

Öğrenciler projelerinin faydalarını şöyle anlattı:

“Tarımla uğraşanlar verimliliği artırmak için kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanıyor. Bu, hem ekonomik olarak çiftçiyi zorluyor, hem de ekolojik dengeyi bozuyor. Biz projeyle pahalı olmayan bir uygulama oluşturduk. Projemiz hem tarımsal alandaki verimi artıracak, hem de kimyasal ilaçların daha az kullanılmasını sağlayacak. Her iki durumda da ülke ekonomisine faydalı olacak. Ayrıca kimyasal ilaçların daha az kullanılması çevre kirliliğini de azaltacak.”

İLK 100 PROJE ARASINDA

Projeleriyle TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan öğrenciler, İstanbul Avrupa Bölge Sergisine davet edilen ilk 100 proje arasında yer aldı.