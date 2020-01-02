Öğrencilerin heykelleri burs oldu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı ve açık arttırmayla satılan heykellerden 17 bin lira gelir elde edildi. Gelir ‘Bir öğrenci de sen okut’ kampanyası kapsamında öğrencilere burs olarak verilecek. Güzel sanatlar fakültesinden mezun olan öğrencilerin, öğrenimleri sırasında yaptıkları ve üniversiteye bağışladıkları çeşitli boyutlardaki 71 heykel, kasım ayında üniversitenin Karaağaç Yerleşkesinde açılan sergide süreli açık arttırmayla satıldı. Fakültenin ana holünde sergilenen eserleri almak için yanındaki artırım listesine peylerini ve adlarını yazanlardan, en yüksek peyi verenler heykelin sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Fecir Alptekin'in beş, Hümeyra Şahin'in bir heykel aldığı açık arttırmada toplam 62 eser satıldı.

ÜÇ YILDA 813 ÖĞRENCİYE BURS

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, her yıl daha fazla öğrenciye katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fakültenin açık arttırma fikrinin kampanyaya önemli katkı sağladığını belirten Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu güzel fikir ve sergi sayesinde, daha çok öğrencimize burs olanağı sunabileceğiz. 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyamız sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilik hayatlarının rahat geçmesine olanak sağlıyoruz. İnanıyoruz ki yardımseverliği, gönüllülüğü esas alarak ve kentimizin tüm dinamiklerini harekete geçirerek oluşturduğumuz bu sinerji, kartopu gibi büyüyerek amacına hizmet edecek ve daha çok öğrencimize can suyu olacak. Üç yıldır kampanya kapsamında 813 öğrenciye aylık 300 lira burs verildi.”