Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediye konuk evinde, Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile görüştü. Görüşmenin ardından, Boşnak ve Arnavut kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Halilbeyli Mahallesi'ne geçen Bakan Yılmaz ve Nikolla, Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nda Arnavutça'nın seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Tören iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Bakan Yılmaz, okulda seçmeli ders olarak öğrencilere Arnavutça dersi okutulmasını başlattıklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile Arnavutluk'un yüzyıllarca yıllık ortak geçmişe sahip, dost, kardeş iki ülke olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, asırlara dayanan güçlü bağların iki ülkeyi ortak sınırı olmasa da ortak tarihi ve kültürüyle birbirine bağlı komşu ülke yaptığını anlattı.

Arnavutluk'ta Türk tarihine ait eserler bulunduğunu, Türkiye'nin de Arnavutluk'tan sonra en fazla Arnavut'un yaşadığı yer olduğunu belirten Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin geçmişiyle geleceği arasındaki köprü eğitimle kurulur. Kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarabiliriz. Yaşayan diller ve lehçeler dersini 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarımızda seçmeli dersler arasında okutmaya başladık. Halihazırda Zazaca, Kurmanca, Adigece, Abazaca, Gürcüce, Lazca'nın yanı sıra Bosnakça ve Arnavutça da okutulan diller arasında yerinin aldı. Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını istiyoruz. Kültürü tanımanın ilk aşamasında o dile aşina olmaktan geçiyor. Bu aşinalığı sağlamak için güzel bir uygulamaya bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Bakan Yılmaz, ortaokulda bu dersi isteyen öğrencilerin seçebileceğini belirterek, Arnavut halkıyla bağların çocuklar vesilesiyle daha da güçleneceğini söyledi. İlk defa bu yıl okutulan dersin Türkiye'nin sınırları ötesinde de büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandığını anlatan Yılmaz, "Bu ilginin göstergesi olarak Sayın Bakan ve heyeti aramızda. Bakanlık olarak öğrencilerimize ders kitaplarını en güzel şekilde hazırlayarak ücretsiz temin ettik. Ayrıca kitapları EBA'nın internet adresinde kullanıma soktuk. Öğrencilerimizin bu dili öğrenmekteki heyecanı, doğru tercih yaptığımızı gösteriyor. Bu ders, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni anlam kazandıracak. Arnavutluk, milletimizin gönlünde müstesna yere sahip. Onlarla et ve tırnak gibi akrabalık bağlarıyla kaynaşmışız. Ortak değerlerimizle kardeşiz. Kültürel zenginlik vesilesi olarak gördüğümüz Arnavut kardeşlerimizle bir bütünün parçalarıyız. Arnavutluk ile aramızdaki mesafenin dostluğa, kardeşliğe engel olmadığını herkes görüyor. Ülkeler arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile Arnavutluk arasında eğitim ve kültür konusunda anlaşmalar imzalandı, kardeş okullar bağı kuruldu, ülkemizde yüksek öğretim için gelen Arnavut öğrenciler var. Seçmeli Arnavutça dersinin ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha da pekiştirmesi diliyorum" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla da heyecanlı olduğunu söyledi. Nikolla, "Bugünü heyecanla bekledim. Bugün heyecanım tamamen geçti. Çünkü burası benim evim. Ben kendimi ailemde gibi hissediyorum" dedi.

Arnavutça'nın Türkiye'de öğrenilmesi için verilen fırsata teşekkürlerini bildiren Bakan Nikolla, şunları söyledi:

"Bilgi en büyük zenginliktir. İki ülke arasında bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Güçlü bir geçmişimiz var. İş birliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Arnavutluk'a heyecanla döneceğim ve daha sorumlu olacağım. Nasıl Arnavutça dili için çabalar gösteriyorsunuz, biz de orada Türkçe için daha fazla çabalayacağız. Bugün Sayın Bakan ile görüştük ve gelecekte güzel bir komisyon kuracağız, yapacağımız iş birliği için bir adım olacak. Kardeş okullar, bilgi alışverişi olacak. İş birliğimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız."

Törende öğrenciler, Türkiye ve Arnavutluk'tan halk oyunları gösterisi, Türkçe ve Arnavutça müzik dinletisi sundu, Arnavutça şiirler okudu. Okul bahçesine Türkçe ve Arnavutça "Hoşgeldiniz Sayın Bakanım" yazılı pankart asıldı.

Konuşmaların ardından iki bakan sınıfları gezdi, Arnavutça'yı seçen öğrencilerle konuştu.

Bakan Yılmaz, okulda seçmeli ders olarak Boşnakça ve Arnavutça'yı seçen öğrenciler arasında, bu dilleri en iyi konuşan beş öğrencinin Bakanlık ve Maarif Vakfı koordinesinde gelecek eğitim öğretim yılı başında Bosna Hersek ve Arnavutluk'a gönderileceğini söyledi.