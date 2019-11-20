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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 20.11.2019 - 17:42, Son Güncelleme:/

Öğrencilerin heykelleri burs olacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı heykeller açık artırmayla satılacak. Satıştan elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Öğrencilerin heykelleri burs olacak
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Güzel sanatlar fakültesinden mezun olan öğrencilerin, öğrenimleri sırasında yaptıkları ve üniversiteye bağışladıkları çeşitli boyutlardaki heykeller, TÜ Karaağaç Yerleşkesinde açılan sergide süreli açık artırmayla satışa sunuldu. Fakültenin ana holünde sergilenen heykelleri almak isteyenler, heykelin yanındaki artırım listesine peylerini ve adlarını yazıyor. Peyler 6 Aralık Cuma gününe kadar toplanacak. En yüksek peyi veren heykelin sahibi olacak ve ‘Bir öğrenci de sen okut’ kampanyasına destek vermiş olacak.

Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, öğrencilerin bağışladığı heykelleri eğitime katkı sunacak bir projeyle değerlendirmek istediklerini belirtti. Heykellerin satışından elde edilecek geliri, TÜ Vakfı'nın 2016'da başlattığı ‘Bir öğrenci de sen okut’ kampanyasına bağışlayacaklarını söyleyen Tüzün, "Öğrencinin eseri öğrenciye gitsin, öğrenciye mal olsun. Sanat ve eğitim nasıl iç içe olabilir diye düşünerek böyle bir sergiyi gerçekleştirdik. 6 Aralık'a kadar açık olacak sergimize Edirne halkını ve kamu kurumlarının temsilcilerini de bekliyoruz.  En yüksek teklifi veren kişilere bu eserleri sahiplendireceğiz" dedi.

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