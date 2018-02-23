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    Öğrencilerin başka okula taşınmasına veli tepkisi

    İHA
    23.02.2018 - 14:24 | Son Güncelleme:

    Trabzon Ortahisar Yalı Mahallesi’nde bulunan Kaledibi İlköğretim Okulu öğrencilerinin güvenlik gerekçesiyle Hızırbey Mahallesi’ndeki Bilim ve Sanat Merkezi’ne taşınacak olması nedeniyle bir grup öğrenci velisi, taşınılacak okul binasının güvenli olmadığı gerekçesiyle Trabzon Valiliği önünde bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

    Çevre ve Şehircilik Trabzon İl Müdürlüğü, tarihi binanın öğrencilerin güvenliği açısından kolonların güçlendirilmesi için rapor hazırlarken, bu rapor doğrultusunda yaklaşık 200 öğrenci tadilat süresince Hızırbey Mahallesi’ndeki Bilim ve Sanat Merkezi’ne taşınacak olması tepkileri de beraberinde getirdi.

    Öğrencilerin başka okula taşınmasına veli tepkisi

    Veliler adına açıklama yapan Elif Korkmaz çocuklarının eski binadan daha tehlikeli bir binaya taşındıklarını iddia ederek "Hızırbey İlköğretim Okulu velileri olarak içinde bulunduğumuz durumdan çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Okulumuz A ve B Blok binalarından oluşuyor. B Blok binamızın tadilat amacıyla yazılan dilekçeler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na binanın tadilat nedeniyle boşaltılması raporu düzenlendi. Öğrencilerimizin güvenliği açısından bu karara saygı duyuyoruz. Taşınılacak olan binaya 9 şube taşınacak. Öğrencilerin götürülecek olduğu Bilim Sanat Okulu’nun iç yapısı bakımından eğitime uygunsuzluğu çocukların kullanacağı lavaboların yetersizliği lavabolar içerisinde bulunan kazan dairesi çocuklar için güvenlik açısından tehlike arz etmesi. Merdivenlerin dik ve dar oluşu oluşturulan şubelerin öğrenci sayısına uygun olmaması öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle çıkartılan binadan daha tehlike arz eden başka bir binaya götürülmek istenmeleri bizi rahatsız ediyor. Bize daha iyi imkânlarda okul bulunsun gitmeye razıyız. Daha güvenli bir bina bulunsun sonuçta çocuklar çok küçük. Çocuklar okula yeni alışmışken yeni okuma yazmayı öğrenmişken tekrar bir uyum sorunu yaşamaları bizi rahatsız ediyor. Özellikle kazan dairesi yanındaki tuvalet, çocuklarımızın  güvenliği açısından tehlike arz ediyor. Bu durumu gerekli kurumlara arz ediyoruz” dedi.

    Öğrencilerin başka okula taşınmasına veli tepkisi

    Öte yandan Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan teknik incelemede Kaledibi İlköğretim Okulu’nun binanın yapısının güçlendirilmesi gerektiğine yönelik rapor verildiği belirtildi.

    Çocukların güvenlik gerekçesiyle taşındığı ifade edilirken, öğrencilerin taşındığı Bilim ve Sanat Merkezi’nde her türlü önlemin alınacağı ve süreç içerisinde çözüm olacağı kaydedildi.

    Etiketler: Bilim ve Sanat Merkezi , BİLSEM , Kaledibi İlköğretim Okulu , OKUL , ÖĞRENCİ , Veli
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