Öğrencilerin % 99’u liseli oldu
Liseler için yapılan ikinci nakil tercihi sonuçları dün belli oldu. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 99’u istedikleri bir liseye yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere giriş sistemi kapsamında yapılan ve 10 Ağustos’ta duyurulması beklenen ikinci nakil sonuçlarını dün açıkladı.
Öğrenciler, sonuçlarına bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95’i istedikleri liselere girerken bu oran ikinci nakil sonunda yüzde 99’a çıktı. Böylece 1 milyon 43 bin 365 öğrenci liseli oldu. Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. Ancak iki nakil sürecinde de bir liseye giremeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Hiçbir yere giremeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos arasında yerleştirme başvuruları alınacak.
6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle bitecek.
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