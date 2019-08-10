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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Öğrencilerin % 99’u liseli oldu

Liseler için yapılan ikinci nakil tercihi sonuçları dün belli oldu. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 99’u istedikleri bir liseye yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere giriş sistemi kapsamında yapılan ve 10 Ağustos’ta duyurulması beklenen ikinci nakil sonuçlarını dün açıkladı.

Öğrencilerin % 99’u liseli oldu
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Öğrenciler, sonuçlarına bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95’i istedikleri liselere girerken bu oran ikinci nakil sonunda yüzde 99’a çıktı. Böylece 1 milyon 43 bin 365 öğrenci liseli oldu. Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. Ancak iki nakil sürecinde de bir liseye giremeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Hiçbir yere giremeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos arasında yerleştirme başvuruları alınacak.

6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle bitecek.

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