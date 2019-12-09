Öğrencileri için sebzeleri ‘enstrüman’ yaptı

Silivri Çağrıbey Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Volkan Yaran, öğrencilerine müziği daha çok benimsetebilmek için sebzeleri enstrüman haline getirdi. Havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzeleri enstrümana dönüştüren Yaran'ın amacı, öğrencilerine doğadaki müziği de hissettirebilmek.

Volkan Yaran, müzik ve seslerin yaşamın her anında olduğunu, sebzelerin yanı sıra yumurtayı da müzik aleti olarak kullandığını söyledi. Herkesin doğadaki sesleri duyması gerektiğini belirten Yaran, şöyle konuştu:

"Sadece gerçek çalgılarla ve kültürlerle yaşayan, var olan, günümüze kadar bizlere ulaşmış o çalgıları tanıyoruz. Özellikle genç neslin ilgisini çekmek, müziğin evrende her yerde olduğunu hissetmelerini sağlamak için böyle bir deneme yaptım.

BEN DE HAVUCUN SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM

Havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzelerin yanı sıra yumurtayı da bir matkap ucuyla delip akını boşaltarak müzik aleti olarak kullandık. Öğrenciler özellikle havuçtan elde edilen sese büyük ilgi gösterdi. Sonrasında hemen hemen her gün birkaç öğrenci, havuçlarla gelip, 'Öğretmenim bana da flüt yapar mısınız? Ben de havucun sesini duymak istiyorum.' dedi. Bu merakla acaba hangi sebzelerden de olabilir diye düşünerek, çeşitli denemeler yaptım. Çocukların yine çok sevdiği bir sebze, özellikle kızartmasına bayıldıkları bir sebzeden yola çıkıp, patatesten de okarina çalgısı yaptım. Onların ilgisini çekmesi adına sebzelerden müzik aletleri denemeleri yaptım. Umuyorum ki birçok öğrencimiz merakla evde bulunan birçok nesneden ses üretmeye, ses duymaya çalışıyor. Bu uğraşımı gören birçok öğrenci kantinden aldığı nesnelerden de sesleri merakla üretmeye başlıyor. Bu, çocukların sesin her yerde olduğunu bilmeleri açısından sevindirici."