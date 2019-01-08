Öğrencileri, evlerinde velileriyle buluşturuyorlar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, hayata geçirdiği 'Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz' adlı projeyle öğrencilerini velileriyle buluşturarak, hasret gidermelerini sağlıyor. Köylerinin okula uzak olması, maddi imkânsızlıklar ve çeşitli nedenlerle ilçede yatılı eğitim gören çocuklarını ziyaret etmekte güçlük çeken velileri belirleyen okul yönetimi, gerekirse kilometrelerce yol katederek öğrencilerle ailelerini bir araya getiriyor.

Öğrencilerin aile hasretini dindirerek sadece eğitimlerine motive olmalarının amaçlandığı proje kapsamında son olarak 10'uncu sınıf öğrencisi Nazlıcan Sayılgan, ailesiyle bir araya getirildi. İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyüne okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle götürülen Sayılgan, ailesiyle özlem giderdi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çeşitli sebeplerle okula gelemeyen velilerimizi planlı şekilde ziyaret ediyoruz. Bugün de Akçakışla köyümüzde Nazlıcan'ın evine misafir olduk. Devletimizin büyüklüğünü, varlığını hissettirmek için buradayız. Nazlıcan başarılı bir öğrenci. Hiçbir sevginin, anne ve babanın sevgisi kadar olmadığını hissettirmek için ziyaretler yapıyoruz" dedi.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Okul Müdürü Abdussamet Atalay da eğitimin sacayağından velileri çok önemsediklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar gelemeyen velilerimizi haberdar edip, rahatsızlık vermemek şartıyla ziyarete devam edeceğiz" diye konuştu.

Atalay, ulaşımı zor olan köylerde yaşayanlar ile okula gelmemek için direnen velileri ziyaret etmenin önceliklerini olduğunu söyledi.

Biyoloji öğretmeni Canan Karabulut Sağlam ise her öğrenciyle yakından ilgilenmeleri gerektiğini belirtti. Öğretmen Ayşe Tay da öğrencisiyle yaklaşık 14 saat vakit geçirdiğini ancak öğrenci için velinin büyük önem taşıdığını söyledi. Tay, aileden çocuklarına daha fazla destek olmalarını istedi.

'ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Nazlıcan'ın babası Yasin Sayılgan da ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Sayılgan, "Öğretmenlerinin hepsinin buraya gelmesi bize onur, gurur verdi. Hepsinden Allah razı olsun, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Zekiye Sayılgan da kızıyla hep gurur duyduğunu belirterek, "Onu çok seviyorum, o hanım hanımcık bir kız. Kayınvalidemin rahatsızlığı için hastaneye gitmiştik, orada kızım aradı ve öğretmenleriyle ziyarete geleceklerini söyledi. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu, çok duygulandık" diye konuştu.

Kızının ziyaretine imkânsızlıklar ve evde hasta bulunması nedeniyle gidemediklerini anlatan Sayılgan, gözlerinin arkada kalmadığını, öğretmenlere çok güvendiklerini söyledi.