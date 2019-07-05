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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
05.07.2019 - 17:49, Son Güncelleme:/

Öğrencilere ‘yayıncılık’ eğitim

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ‘Muhabirlik ve Sunuculuk’ ile ‘Stüdyo ve Reji’ sertifika programı tamamladı. İki aylık eğitimi tamamlayan 16 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikaları aldı.

Öğrencilere ‘yayıncılık’ eğitim
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Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve beIN AKADEMİ işbirliğiyle döneminde başlatılan iki aylık sertifika programı tamamlandı. ‘Muhabirlik ve Sunuculuk’ ile ‘Stüdyo ve Reji’ eğitim programlarına katılan 16 öğrenci, İstanbul ve Eskişehir’de gerçekleşen eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldı. 4 Temmuz’da düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Digiturk Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, Digiturk yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Programları tamamlayan katılımcılara başarı sertifikası verildi.

BURS ALDILAR
Nisan ve haziran ayları arasında gerçekleşen ‘Muhabirlik ve Sunuculuk’ ile ‘Stüdyo ve Reji’ eğitim programlarına toplam 16 kişi katıldı. Eğitim kapsamında öğrenciler, 24 Mayıs’ta oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa ile 26 Mayıs’taki Fenerbahçe- Antalyaspor’un Süper Lig karşılaşmalarında beIN SPORTS ekiplerinin gözetiminde saha çalışması yaptı. Katılımcılar 25 Mayıs'ta da İstanbul'daki beIN SPORTS stüdyolarında kanalın sunucu, editör, yorumcu ve teknik ekipleriyle bir araya gelerek; altyapı ve stüdyoları inceledi. İki ay süren program kapsamında öğrenciler ayrıca AVID, EVS, Sony ve VIZRT gibi özel sektör şirketlerinden burs ve eğitim desteği de aldı.

‘İLK EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK’
Digiturk Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi eğitim programıyla ilgili şöyle konuştu:
“beIN AKADEMİ, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla ele aldığımız en önemli projelerimizin başında geliyor. Sektörümüzün geleceğine uluslararası standartlarda, iyi yetişmiş, uzman insan kaynağı yetiştirecek bir merkez oluşturma hedefiyle çıktığımız yolda ilk eğitim programlarımızı başarıyla tamamladık. Projedeki değerli iş ortağımız Anadolu Üniversitesi ile önümüzdeki dönemin hazırlıklarını yürütüyoruz. Bu sinerjiden başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Tüm mezun öğrencilerimizi kutluyorum.”

‘AMACIMIZ PROGRAMLARIMIZI GELİŞTİRMEK’
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ise şunları söyledi:
“Yaklaşık altı ay önce çok önemli bir işbirliği gerçekleştirdik. beIN AKADEMİ çatısı altında ilk mezunlarımızı bugün veriyoruz. Ortak amacımız medyaya yönelik profesyonel, nitelikli insan gücü talebine yanıt verebilmekti ve bu doğrultuda da hızla çalışmalarımıza başladık. Hedeflerimiz arasında beIN Akademi’de programlarımızı geliştirmek ve çeşitlendirmek de bulunuyor. Dünyanın bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt veren önemli kurumlarından biri olmak istiyoruz.”

ÇOK ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR
Medyada çalışan ve kendini geliştirmek isteyen profesyonellerin de katılabileceği beIN AKADEMİ kapsamında yayıncılık teknolojilerinden, görüntü düzenlemeye, kurgudan yapım ve yönetime, kameradan ses ve ışığa kadar uzmanlık dersleri veriliyor. Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programların eğitim kadrosunda üniversitenin öğretim üyeleri ve Digiturk’ün ve özel sektörün tecrübeli profesyonelleri yer alıyor.

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