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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:/

Öğrencilere ücretsiz kitap projesi 12’nci yılında 

Türkiye İş Bankası’nın ‘Karneni Göster Kitabını Al’ projesi 12’nci yılında devam ediyor. Proje kapsamında 2008’den beri 14 milyon kitap dağıtıldı. Bu yıl İngiliz yazar Anna Sewell’in ‘Siyah İnci’ romanı ücretsiz olarak öğrencilerle buluşacak.

Öğrencilere ücretsiz kitap projesi 12’nci yılında 
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Türkiye İş Bankası’nın ‘Karneni Göster Kitabını Al’ projesi 12’nci yılında. İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan proje kapsamında 2008’den bu yana 14 milyon kitap çocuklarla buluştu. Bu yıl öğrencilere ücretsiz olarak 19’uncu yüzyılda yaşamış İngiliz yazar Anna Sewell’in ‘Siyah İnci’ kitabı verilecek. Proje ilerleyen yıllarda da sürecek.

İYİ SEÇİLMİŞ KİTAPLARI OKUMALIYIZ
Yeni kitabın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, romanı kendisinin de altını çizerek okuduğunu belirterek, “12 yıldır karne sevincine ortak oluyoruz. Birçok kültür insanı bu etkinliğimize katıldı. İş Bankası sadece finansal bir kuruluş değil. Kültürel ve toplumsal projelerimiz, belli alanlarda sınırlı olmayan ufkumuzun 94 yıllık misyonu olarak yürütülüyor. Uzun solukluluk, yaygınlık ve sürdürülebilirlik olması için hassas davranıyoruz. Ülkemizin dört bir yanına ulaşması için çabalıyoruz. Özellikle iyi seçilmiş kitapları okumak önemli. Kitaba düşkün bir ortamda büyüdüm, annem çok okurdu. Kitap okuyan bir anne figürü gözümün önündedir. Çocuklarımız için kitap okuyan modeller olmalıyız. 2008’den bu yana 14 milyon kitap verdik öğrencilerimize. Bu yıl vereceğimiz Siyah İnci kitabını ben de altını çizerek okudum. Sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin de okumasını önerebileceğim bir roman” diye konuştu.

BU KİTABI OKUYAN ÇOCUK KEDİYE KÖTÜ DAVRANMAZ
Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan ise Siyah İnci’nin tercih edilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Hızlan, “Bankaların aktif ve pasif kartlarına bakmıyorum. Böyle kültürle, sanatla ilgili projeler olduğunda dikkatimi çekiyor. İnsanın en önemli duygularından biri dokunmak. Bu nedenle her kitabın kağıdının başkalığı var. Ben bazı kitapları tekrar tekrar okurum. Çocuk kitapları deyip geçmeyin. Büyük bir ilgi var kitap fuarlarında. Bu yıl verilecek Siyah İnci’yi okuduğunda evindeki kendiye kötü davranmaz. Genç okurlarımız daha şefkatli bir dünyayı tanısınlar, yaratsınlar” dedi.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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