Öğrencilere pilot olma kolaylığı

Hava yolları şirketi ve bir vakıf üniversitesi öğrenciler için harekete geçti. Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Pegasus Hava Yolları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Buna göre, fakültenin pilotaj bölümünde okuyanlar, öğrenciyken katılacakları seçim aşaması ve mezuniyet sonrasında, Pegasus Hava Yolları bünyesinde ‘ikinci pilot’ olarak yetiştirilmek üzere ‘TİP’ eğitimine alınacak.

‘DONANIMLI İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURULMASINA İVME KAZANDIRACAĞIZ’

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Pegasus Hava Yolları ile yapılan işbirliğiyle ilgili, yenilikçi eğitim modeli kapsamında öğrencilerine sektörlerle iç içe ve yaşamla entegre bir akademik model sunduklarını söyledi.

Prof. Dr. Gençtürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz okurken iş hayatını deneyimleme şansına sahip. Eğitimleri sürerken çalışıyor, yurtiçinde ve yurtdışında stajlarını yapıyor, kariyerlerini şekillendiriyorlar. İş yaşamına atıldıklarında, profesyonel yetkinlikleri sayesinde birkaç adım önde oluyorlar. Hızla büyüyen havacılık sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu yeni anlaşma sayesinde, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi pilotaj programı öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında Pegasus Hava Yolları tarafından verilecek ‘TİP’ eğitimiyle, akademik yetkinliklerinde fark yaratacak. Bu işbirliği sonucunda sivil havacılık sektöründe yetişmiş, donanımlı insan kaynağının oluşmasına önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum.”

‘UZMANLAŞACAK İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ DUYUYORUZ’

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise “Pegasus Hava Yolları olarak, 5-6 yaş ortalamasına sahip 83 uçağımızla Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. 100 uçaklık Airbus siparişimizin uçaklarını 2016’dan bu yana filomuza katıyoruz. Yeni uçak yatırımları yaparak filomuzu her geçen gün genişletiyoruz. Bu nedenle sektörün ve elbette şirket olarak bizim pilot ihtiyacımız da artıyor. Türkiye’de havacılık sektörü hâlâ gelişen bir sektör. Yeni yatırımlarla bu alanda uzmanlaşacak insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikli hedeflerimizden biri sektörde istihdam yaratmak ve sektörü geliştirmek. Bu işbirliğiyle Türk sivil havacılık sektörüne istihdam anlamında da katkıda bulunacağımız için mutluyuz” dedi.

GERİ ÖDEME İŞE BAŞLADIKTAN SONRA

Öğrenciler, ‘Pegasus İkinci Pilot Adayı Programı’ çerçevesinde uçuş okuluna ödeyecekleri eğitim ücreti, ‘TİP’ eğitim bedeli ile lisans eğitimleri süresince öğrencilere yapılacak olan eğitim yardımını, ikinci pilot olarak işe başladıkları ilk aydan itibaren Pegasus Hava Yolları’na geri ödeyecek. İşe başlayana kadar öğrencilerin eğitim ücretleri, Pegasus Hava Yolları tarafından karşılanacak.