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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.10.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Öğrencilere 'opera' turu

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Öğrencilere 'opera' turu

Samsun Devlet Opera ve Balesince hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Opera Tur' projesi kapsamında opera binası gezdirilen öğrencilere, sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandıkları uygulamalı olarak anlatılıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere opera turu düzenleniyor. Türkiye'nin altıncı Devlet Opera ve Balesi olan SAMDOB sahneye koyduğu eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazanırken, hazırladığı projeyle de çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor.

Samsun Mili Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği 'Opera Tur' projesi kapsamında, her ay Samsun merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencileri SAMDOB'u ziyaret ediyor. Opera binasını gezen öğrencilere sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı atölyelerde uygulamalı olarak anlatılıyor. Öğrencilere eşlik eden SAMDOB sanatçıları Polen Yağmur Arslan ve Metin Bayram, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Öğrencilere opera turu

 

45 ÖĞRENCİ OPERA VE BALE SANATÇILARIYLA TANIŞTI
Proje kapsamında SAMDOB'a gelen 45 öğrenci, opera ve bale sanatçılarıyla tanıştı, ardından da sahne dekorları, kostüm, kundura, peruka, terzi atölyelerinin ve orkestranın çalışmalarını inceledi. Opera turuna katılan öğrenciler, sanatçılar tarafından hazırlanan çeşitli sürprizlerle de karşılaştı.

Öğrenciler, her gezdikleri mekanda bir oyun kahramanını canlandıran sanatçılar tarafından karşılanarak oyunlara dahil edildi. Bale sanatçılarının provalarını da ilgiyle izleyen öğrenciler, sanatçılara merak ettikleri konular hakkında sorular da yöneltti. Opera turuna katılan öğrencilere etkinlik sonunda ise katılım belgesi verildi.

'OPERAYI TANIMALARINI AMAÇLADIK'
SAMDOB sanatçısı Polen Yağmur Arslan, 'Opera Tur' projesi kapsamında öğrencileri davet ederek, sanat çalışmalarının içinde olmalarını ve operayı tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Opera sanatçısı Metin Bayram ise öğrencilerin okullarına giderek, opera, bale ve müzik sanatlarını tanıtmak yerine, öğrencileri davet ederek, yapılan çalışmaları yerinde görerek operayı tanımalarının daha kalıcı olacağını düşünerek projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin SAMDOB'dan keyifli ayrıldıklarını belirten Bayram, şöyle konuştu:
“Bir oyun hazırlanırken sahne arkası, kostümler, sahne dekoru, müzik çalışmalarını yerinde görerek anlamaları, tanımaları bizim için çok önemli. Belki gelecekte böyle bir alanda meslek sahibi olacaklar. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz. Her ay iki kez okullara kapılarımızı açacağız. Öğrenciler opera, bale ve müzik sanatlarını ve atölyelerini gezerken, sanatçı arkadaşlarımız da onlara kostümleriyle eşlik ediyor, hatta bir oyunun içinde gibi öğrencileri de oyunlara dahil ediyorlar. Öğrencilerin de ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor."

Tura katılan öğrenciler ise ilk kez opera ve bale sanatçıları ile bir araya gelerek, merak ettiklerini öğrenme ve tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

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