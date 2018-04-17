Öğrencilere meslek seçimi eğitimi

Ordu’da, Ferrero Fındık, değerli tarım kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlatılan 'Bugün Benim, Gelecek Benim' projesi tanıtıldı.

Projenin ilk ayağında 11-14 yaş arası gençlere ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında TOÇEV eğitmeni psikologlar aracılığıyla çocuklara öncelikle kendi özelliklerinin farkında olmaları, sahip oldukları haklarını bilmeleri ve sınırlarını korumaları ve sonrasında ise diğer çocuklar ve arkadaşlarının haklarını korumalarına yönelik eğitimler verilerek, psikososyal atölye çalışmaları yapılacak. 'Çocuk işçiliği ile mücadele yılı' olan 2018’de çocuk işçiliğine karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak da projenin hedefleri arasında.

Projenin ikinci ayağında ise, 15-17 yaş arasındaki gençlere, gerçekçi hedefler belirlenerek yeteneklerine uygun meslek seçimi ve eğitimleri konularında destek olunması amaçlanıyor. Gençlere, ziraat, gıda gibi meslek seçeneklerini sunmak ve maddi imkansızlıklar ve ailevi nedenlerden dolayı üniversiteye gidememeleri halinde, mevcut fırsatlar konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

'HEDEFİMİZ TARIM BİLİNCİNİ ARTTIRMAK'



Proje hakkında açıklamalarda bulunan TOÇEV Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, projenin Ferrero Fındık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütüldüğünü belirtti. Mermertaş, yapılan bütün eğitimlerin sonunda çocukların gelecek algılarını tespit ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin çok genç oldukları için meslek seçimleri hakkında fazla bilgileri olmadığını anlatan Mermertaş, “Biz bu projeyi özellikle tarım bölgelerinde gerçekleştirdik. Hedeflerimizden bir tanesi de tarım bilincini arttırmaktı. Bunun yanı sıra asıl hedeflerimizden birisi de bu yaştaki çocukların gelecek planlarını yapabilmeleri ve bir kariyer sahibi olabilmeleri ve doğru meslek seçimiyle hayatlarını yönlendirme hedeflendi” dedi.

Projenin yeni olduğunu da belirten Mermertaş, projenin önümüzdeki yıllarda devam edeceğini ve 2 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

'ÇOCUKLARIN GELECEĞE DÖNÜK HAYAL KURMALARI KONUSUNDA ÇALIŞTIK'



Ferrero Fındık Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ise Ferrero’nun sosyal projelerdeki felsefesinin değer oluşturup, bu değeri topluma geri vermek olduğunu belirtti. Çocukların, meslek seçimlerine destek ve yardımcı olmak için böyle bir projeye imza attıklarını anlatan Taşkın, “Proje kapsamında, Karadeniz Bölgesi’ndeki çocuklarla birlikte kendi farkındalıklarını oluşturmak, kendi haklarını bilme ve gelecekte meslek alternatiflerinin bilincinin olma yönünde bir proje geliştirdik. Bunu da Düzce’den başlayarak, bütün Karadeniz’de yaptık. İki ayaklı olan bu projede, 7-11 yaş arası çocuklara, özellikle kendi yaptıklarının farkında olmaları ve özellikle mesleğe yönelik, geleceğe yönelik hayal kurabilmeleri hedef oluşturmaları konusunda çalıştık” diye konuştu.

'FINDIĞIN GELECEK NESİLLERE MİRAS OLARAK BIRAKILMASI GEREKİYOR'



Yasemin Taşkın, fındığın geleceği konusunda, gelecek nesillerin sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu yıl, çocuk işçiliğiyle mücadele yılı. Çocuk işçiliğini önleme konusunda da çocuklarla çalışırken bir takım faaliyetlerimiz oldu. Kendi haklarının bilincinde olmalarını öncelik verdik. Bunun yanında da meslek alternatifleri verildi. Karadeniz ve bizim için fındık çok önemli bir değer. Fındığın geleceği konusunda, gelecek nesillerin de kendilerinin mutlaka bir sorumluluk sahibi anlayışına sahip olmaları gerekiyor. Bugün fındık 40-50 yaş üzeri insanlar tarafından yapılıyor ve bu fındığın gelecek nesillere miras olarak bırakılması lazım. Bu anlamda da tarım sektörü ve tarıma bağlı diğer sektörlerde genç insanların teknolojiyi kullanarak mekanizasyonu kullanarak daha farklı şekilde tarım yapabilecekleri ve bunun meslek olarak görebileceklerini anlatmak istedik.”