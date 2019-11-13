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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.11.2019 - 14:09, Son Güncelleme:/

Öğrencilere iklim değişikliğini anlattı

Çevre aktivisti ve iş insanı Hakan Bulgurlu, ilköğretim öğrencileriyle buluştu. Bulgurlu öğrencilere, “Çevre ve iklim konusu geleceğimizi etkiliyor. Bu konuda adını dünyaya duyuran gençler var. Türkiye’de de çocuklar ve gençler bu konuda tepkilerini daha net ifade edebiliyor. Sizler de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalı ve sesinizi daha fazla çıkartmalısınız” dedi.

Öğrencilere iklim değişikliğini anlattı
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Bilfen Okulları, farklı meslek gruplarından kendilerine özgü ilgi alanları ve duyarlılıkları olan başarılı iş insanlarını öğrencilerle buluşturuyor. Çevre aktivisti olarak bilinen iş insanı, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Bilfen İlköğretim Kurumları’nın Ataşehir Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu. İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için Everest Dağı’na tırmanan çevre aktivisti ve iş insanı Hakan Bulgurlu, Bilfen İlköğretim Kurumlarının Ataşehir Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi ve yaşadığı deneyimi anlattı.

‘SESİNİZİ DAHA FAZLA ÇIKARTMALISINIZ’
Dünyanın zirvesi olarak bilinen, 8 bin 848 metrelik Everest Dağı’na yaklaşık dört hafta sürede tırmanan ve bu tırmanışla nasıl bir farkındalık yaratmak istediklerini öğrencilere anlatan Bulgurlu şöyle konuştu:
“Özellikle çevre ve iklim konusunda genç aktivistler artık susmuyor. Bu konu geleceğimizi etkiliyor ve dünyada bu konuda adını bütün ülkelere duyurmuş gençler var aynı şekilde Türkiye’de de çocuklar ve gençler bu konuda tepkilerini daha net ifade edebiliyor. Sizler de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalı ve sesinizi daha fazla çıkartmalısınız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ
Mevcut tahminler ışığında 2040’a kadar küresel sıcaklıkların ortalama 1.5 derece artacağı öngörülüyor. Küresel ısınma nedeniyle 2100’e kadar Himalaya Dağları’ndaki buzulların üçte ikisinin eriyebileceği tahmin ediliyor. Dünyamızın önünde oldukça kısa bir süre var. Bu nedenle, iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerini azaltmak için hızlı davranmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bugün burada olma nedenim de bu aslında. Siz gençlerin bu konuda daha hassas ve özverili olmanız gerekiyor. Merak etmekten ve değişimden korkmayın. Everest Dağı tırmanışımızın bu konuda farkındalık yaratacağını ve insanları, sorumluluk almaya teşvik edeceğini umuyoruz.”

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