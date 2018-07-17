Öğrenciler Avrupa’nın en iyisini seçti
THE, ‘Avrupa’nın Öğretimde En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı. Sıralama için Avrupa’da eğitim alan 30 bin öğrenciyle anket yapıldı. Türk üniversitelerinin temsil edilmediği listede, İngiliz yükseköğretim kurumları öne çıktı. İlk sırada Oxford yer aldı. İkinci Cambridge, üçüncüyse Sorbonne oldu.
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Avrupa’da eğitim alan 30 bin öğrenciyle yaptığı anketlere göre 240 üniversiteyi öğretim kalitesine göre sıraladı. Ankette; kurumun eğitim ortamı, kaynakların verimli kullanımı, öğrenim çıktıları gibi birçok konuda sorular yer aldı. Türkiye’den hiçbir üniversitenin girmediği sıralamada birinci Oxford oldu. Cambridge ikinci, Sorbonne ise üçüncü sırayla onu takip etti. İngiliz üniversiteleri ilk 10’da sekiz sıra elde ederken, Fransa ile İspanya birer yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. Almanya’dan ise Heidelberg Üniversitesi 26’ıncı sırada yer aldı.
İLK 10
|SIRA
|KURUM
|ÜLKE
|1
|Oxford Üniversitesi
|İngiltere
|2
|Cambridge Üniversitesi
|İngiltere
|3
|Sorbonne Üniversitesi
|Fransa
|4
|Warwick Üniversitesi
|İngiltere
|5
|University College London
|İngiltere
|6
|Bristol Üniversitesi
|İngiltere
|7
|Manchester Üniversitesi
|İngiltere
|8
|Navarra Üniversitesi
|İspanya
|9
|Newcastle Üniversitesi
|İngiltere
|11*
|Imperial College London
|İngiltere
|11
|Sheffield Üniversitesi
|İngiltere
*THE, aynı sırada yer alan üniversitelerde, kurum sayısınca sıra atlıyor.
ANKETTE DİKKAT ÇEKİCİ SORULAR
Ankette öğrencilerden 10 soruyu 1 ile 10 arasında bir puanlamayla cevaplamaları istendi. İşte sorulardan bazıları
- Üniversiteniz ne derecede işbirliğine dayalı öğrenme fırsatlarını destekliyor?
- Üniversiteniz eleştirel düşünmeye öğretimde ne derece önem veriyor?
- Üniversitenizde kütüphane ve laboratuvar gibi fiziki öğrenme materyallerinden ne derece memnunsunuz?
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