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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
17.07.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Öğrenciler Avrupa’nın en iyisini seçti

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Öğrenciler Avrupa’nın en iyisini seçti

THE, ‘Avrupa’nın Öğretimde En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı. Sıralama için Avrupa’da eğitim alan 30 bin öğrenciyle anket yapıldı. Türk üniversitelerinin temsil edilmediği listede, İngiliz yükseköğretim kurumları öne çıktı. İlk sırada Oxford yer aldı. İkinci Cambridge, üçüncüyse Sorbonne oldu.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Avrupa’da eğitim alan 30 bin öğrenciyle yaptığı anketlere göre 240 üniversiteyi öğretim kalitesine göre sıraladı. Ankette; kurumun eğitim ortamı, kaynakların verimli kullanımı, öğrenim çıktıları gibi birçok konuda sorular yer aldı. Türkiye’den hiçbir üniversitenin girmediği sıralamada birinci Oxford oldu. Cambridge ikinci, Sorbonne ise üçüncü sırayla onu takip etti. İngiliz üniversiteleri ilk 10’da sekiz sıra elde ederken, Fransa ile İspanya birer yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. Almanya’dan ise Heidelberg Üniversitesi 26’ıncı sırada yer aldı.

İLK 10

SIRAKURUMÜLKE
1Oxford Üniversitesiİngiltere
2Cambridge Üniversitesiİngiltere
3Sorbonne ÜniversitesiFransa
4Warwick Üniversitesiİngiltere
5University College Londonİngiltere
6Bristol Üniversitesiİngiltere
7Manchester Üniversitesiİngiltere
8Navarra Üniversitesiİspanya
9Newcastle Üniversitesiİngiltere
11*Imperial College Londonİngiltere
11Sheffield Üniversitesi İngiltere

 

*THE, aynı sırada yer alan üniversitelerde, kurum sayısınca sıra atlıyor.

ANKETTE DİKKAT ÇEKİCİ SORULAR
Ankette öğrencilerden 10 soruyu 1 ile 10 arasında bir puanlamayla cevaplamaları istendi. İşte sorulardan bazıları

- Üniversiteniz ne derecede işbirliğine dayalı öğrenme fırsatlarını destekliyor?
- Üniversiteniz eleştirel düşünmeye öğretimde ne derece önem veriyor?
- Üniversitenizde kütüphane ve laboratuvar gibi fiziki öğrenme materyallerinden ne derece memnunsunuz?

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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