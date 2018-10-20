Öğrencilere gezilerle eğitim
Özel bir kolej düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle öğrencilerin dünyanın önde gelen sanat, spor, eğlence ve teknoloji merkezleriyle buluşmasını sağlıyor.
Öğrenciler, gezerken öğreniyor. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Bahçeşehir Koleji International Office tarafından düzenlenen gezilerde farklı kültürlerle tanışıyor. Bilim ve teknoloji odaklı gezilerle gelecekteki mesleki hedeflerini belirlemede fırsatlar yakalıyor. Her yıl yurtiçinde binlerce öğrenci, Anıtkabir, İzmir Uzay Kampı, Kapadokya, Çanakkale ve Efes gezileriyle Anadolu’nun dört bir yanındaki tarihi, kültürel, doğal güzellikleri tanıyor. Kurumda uygulanan STEM+A, kodlama ve robotik, Master 6 gibi eğitim modellerine paralel düzenlenen yurtdışı gezilerinde ise CERN gibi dünyanın en önemli bilim merkezlerini ve Silikon Vadisi, Kennedy Uzay Üssü gibi uzay ve teknoloji merkezlerini ziyaret ediyor.
CERN’E ZİYARET
2018-2019 eğitim yılı için hazırlanan gezi programlarında dileyen öğrenciler, çok farklı alanlarda dünyanın önde gelen merkezlerini görme fırsatı yakalayacak. Farklı yaş kategorileri için hazırlanan yurtdışı eğitim etkinlikleri kapsamında öğrenciler; bilimin etkileyici dünyasını Avrupa’nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan ‘CERN’, eğlencenin renkli dünyasına yolculuğun yapılacağı ‘Disneyland’, ‘Ferrari’ ve ‘Ducati’ tesisleri, dünyadan uzaya açılan kapı olarak bilinen ‘Kennedy Space Center’, oyun ve matematiğin kesiştiği ‘Legoland’, bilimsel yöntem becerilerinin geliştirildiği ‘Nemo Science Center’, Avrupa’nın yeniden keşfedileceği ‘BK Europe Bus’ ve teknolojinin kalbine gidecekleri ‘Silikon Vadisi’ gezileriyle, gelecekleri açısından önemli tecrübeler edinecek.
Gezilerin sonunda öğrenciler, gerçekleştirdikleri eğitimlerin sertifikalarını da almaya hak kazanacak.
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