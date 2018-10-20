Öğrencilere gezilerle eğitim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.10.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Öğrencilere gezilerle eğitim

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Öğrencilere gezilerle eğitim

Özel bir kolej düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle öğrencilerin dünyanın önde gelen sanat, spor, eğlence ve teknoloji merkezleriyle buluşmasını sağlıyor.

Öğrenciler, gezerken öğreniyor. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Bahçeşehir Koleji International Office tarafından düzenlenen gezilerde farklı kültürlerle tanışıyor. Bilim ve teknoloji odaklı gezilerle gelecekteki mesleki hedeflerini belirlemede fırsatlar yakalıyor. Her yıl yurtiçinde binlerce öğrenci, Anıtkabir, İzmir Uzay Kampı, Kapadokya, Çanakkale ve Efes gezileriyle Anadolu’nun dört bir yanındaki tarihi, kültürel, doğal güzellikleri tanıyor. Kurumda uygulanan STEM+A, kodlama ve robotik, Master 6 gibi eğitim modellerine paralel düzenlenen yurtdışı gezilerinde ise CERN gibi dünyanın en önemli bilim merkezlerini ve Silikon Vadisi, Kennedy Uzay Üssü gibi uzay ve teknoloji merkezlerini ziyaret ediyor.

CERN’E ZİYARET
2018-2019 eğitim yılı için hazırlanan gezi programlarında dileyen öğrenciler, çok farklı alanlarda dünyanın önde gelen merkezlerini görme fırsatı yakalayacak. Farklı yaş kategorileri için hazırlanan yurtdışı eğitim etkinlikleri kapsamında öğrenciler; bilimin etkileyici dünyasını Avrupa’nın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan ‘CERN’, eğlencenin renkli dünyasına yolculuğun yapılacağı ‘Disneyland’, ‘Ferrari’ ve ‘Ducati’ tesisleri, dünyadan uzaya açılan kapı olarak bilinen ‘Kennedy Space Center’, oyun ve matematiğin kesiştiği ‘Legoland’, bilimsel yöntem becerilerinin geliştirildiği ‘Nemo Science Center’, Avrupa’nın yeniden keşfedileceği ‘BK Europe Bus’ ve teknolojinin kalbine gidecekleri ‘Silikon Vadisi’ gezileriyle, gelecekleri açısından önemli tecrübeler edinecek.

Gezilerin sonunda öğrenciler, gerçekleştirdikleri eğitimlerin sertifikalarını da almaya hak kazanacak.

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