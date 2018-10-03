Öğrencilere farkındalık kazandırılıyor
Bilinçli farkındalık anlamına gelen ‘Mindfulness’ programı, özel bir okulda bu yıl uygulanmaya başlandı. Uygulama öğretmen eğitimlerinin ardından ortaokul öğrencileriyle de buluştu.
İlk olarak öğretmenlere verilen ve eğitimleri tamamlanan ‘Mindfulness’ programı öğrencilere yönelik de yapıldı. İSTEK Okulları ortaokul öğrencileri, 1-2 Ekim’de tüm kampüslerde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Hayatımızın 10 Modu’ seminerinde ‘mindfulness’ ile tanıştı.
‘MINDFUL’ KAVRAMINI UYGULAYARAK ÖĞRENDİLER
Bilinçli farkındalık anlamına gelen ‘mindfulness’ seminerinde, öğrencilere bulundukları zamana odaklanmalarıyla ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler, teorik bilgilerin ardından nefes ve vücut tarama egzersizleriyle ‘mindful’ olma kavramını uygulamalı olarak deneyimledi.
Öğrencilerin ruh hallerini analiz edebilmeleri için yaşam içinde karşılaştıkları ortak durumlar, eğlenceli şekilde karakterize edildi. Ruh halini bu karakterize durumlardan biriyle ilişkilendirdiklerinde, bunun farkında olup nasıl olumlu hale geçebileceklerine dair alıştırmalar yapan öğrenciler, ‘bilinçli farkındalık’ yolunda ilk adımı atmış oldu.
Egzersizler yoluyla beyni yeniden yapılandıran ‘mindfulness’ sayesinde, öğrencilerde dikkati geliştirerek odaklanabilme ve duyguları yönetebilme becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.
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