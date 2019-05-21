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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
21.05.2019 - 15:44, Son Güncelleme:/

Öğrencilere el hijyeni eğitimi

Çocuklara el hijyeni bilincini aşılamak için harekete geçen özel bir kuruluş, sabun ve temizlik kağıdı kullanımına dikkat çekmek için öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında, İstanbul, Antalya ve Balıkesir’de bin çocuğa eğitim verildi.

Öğrencilere el hijyeni eğitimi
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Eczacıbaşı Topluluğu’nun dört ana grubundan biri olan Eczacıbaşı Profesyonel, ‘El Hijyeni Eğitimi’ projesiyle üç farklı şehirde bin çocukla buluştu. Çocukları el hijyeni konusunda bilinçlendiren Akademi ekibi, el yıkama tekniklerini çocuklara eğlenceli bir şekilde anlattı. El kurulamada kağıt havlu kullanımının önemine de değinen Akademi ekibi, tek kullanımlık kağıt havluların el kurutma makinelerinden daha hijyenik olduğunu anlattı.

5 BİN ÖĞRENCİYLE BULUŞULDU
Sağlıklı nesillerin gelişimine eğitimle katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten EP Akademi Yöneticisi Gökçe Yılmaz,Çalışmalarımızda sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Amacımız daha sağlıklı nesillerin gelişiminde fark yaratacak çalışmalar gerçekleştirmek. Bu kapsamda, geleneksel hale getirdiğimiz ‘El Hijyeni Eğitimleri’nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yıllarda İstanbul, Antalya, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Aydın olmak üzere yedi farklı şehirde, 20 okulda, toplamda beş bin öğrenciye eğitim verdik” dedi.

'DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI ERKEN YAŞTA KAZANILMALI'
Okulların bakteri oluşumu ve yayılımı için uygun ortamlar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Çocuklarımız, hasta olmaları halinde gelişimsel ve akademik olarak da olumsuz yönde etkileniyor. Çocukların ellerini doğru yıkamaları hastalık oluşumu riskini 10 kata kadar azaltabiliyor. Onların, el yıkama alışkanlığını erken yaşta kazanmaları ve ömürleri boyunca sürdürmeleri, toplumsal hijyenin sağlanması açısından da çok önemli” diye konuştu. Kurutucu cihazlar yerine kağıt havlu kullanımını tavsiye ettiklerini vurgulayan Yılmaz, kurutucuların bakterilerin yayılmasını sağladığını ve elde bakteri oluşumunu hızlandırdığını belirterek, kurutucu yerine kâğıt havlu kullanımının bakteri bulaşma oranını yüzde 77 azalttığını söyledi.

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