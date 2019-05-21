Öğrencilere el hijyeni eğitimi
Çocuklara el hijyeni bilincini aşılamak için harekete geçen özel bir kuruluş, sabun ve temizlik kağıdı kullanımına dikkat çekmek için öğrencilerle bir araya geldi. Proje kapsamında, İstanbul, Antalya ve Balıkesir’de bin çocuğa eğitim verildi.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun dört ana grubundan biri olan Eczacıbaşı Profesyonel, ‘El Hijyeni Eğitimi’ projesiyle üç farklı şehirde bin çocukla buluştu. Çocukları el hijyeni konusunda bilinçlendiren Akademi ekibi, el yıkama tekniklerini çocuklara eğlenceli bir şekilde anlattı. El kurulamada kağıt havlu kullanımının önemine de değinen Akademi ekibi, tek kullanımlık kağıt havluların el kurutma makinelerinden daha hijyenik olduğunu anlattı.
5 BİN ÖĞRENCİYLE BULUŞULDU
Sağlıklı nesillerin gelişimine eğitimle katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten EP Akademi Yöneticisi Gökçe Yılmaz, “Çalışmalarımızda sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Amacımız daha sağlıklı nesillerin gelişiminde fark yaratacak çalışmalar gerçekleştirmek. Bu kapsamda, geleneksel hale getirdiğimiz ‘El Hijyeni Eğitimleri’nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yıllarda İstanbul, Antalya, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Aydın olmak üzere yedi farklı şehirde, 20 okulda, toplamda beş bin öğrenciye eğitim verdik” dedi.
'DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI ERKEN YAŞTA KAZANILMALI'
Okulların bakteri oluşumu ve yayılımı için uygun ortamlar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Çocuklarımız, hasta olmaları halinde gelişimsel ve akademik olarak da olumsuz yönde etkileniyor. Çocukların ellerini doğru yıkamaları hastalık oluşumu riskini 10 kata kadar azaltabiliyor. Onların, el yıkama alışkanlığını erken yaşta kazanmaları ve ömürleri boyunca sürdürmeleri, toplumsal hijyenin sağlanması açısından da çok önemli” diye konuştu. Kurutucu cihazlar yerine kağıt havlu kullanımını tavsiye ettiklerini vurgulayan Yılmaz, kurutucuların bakterilerin yayılmasını sağladığını ve elde bakteri oluşumunu hızlandırdığını belirterek, kurutucu yerine kâğıt havlu kullanımının bakteri bulaşma oranını yüzde 77 azalttığını söyledi.
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