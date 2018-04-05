Öğrencilere eğitim otomobili

Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir firma tarafından Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin eğitim amacıyla kullanması için otomobil hediye edildi. Okula getirilen eğitim otomobili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, şube müdürleri Faysal Kayan ve Enver Akçınar ile Okul Müdürü Ufuk Taşbaş incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, "Yaklaşık bir yıldır firmayla diyalog halindeyiz. Eğitim aracı sözünü aldık. Temaslarımızı devam ettirerek bugün aracımıza kavuştuk. Araç atölyemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Gelişen ve yenilenen teknolojiyi öğrencilerimizin takip etmesi açısından bu araç çok katkı sağlayacaktır" dedi.