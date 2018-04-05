Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğrencilere eğitim otomobili

    Öğrencilere eğitim otomobili

    DHA
    05.04.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin eğitim amacıyla kullanacağı otomobil hediye edildi.

    Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir firma tarafından Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin eğitim amacıyla kullanması için otomobil hediye edildi. Okula getirilen eğitim otomobili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, şube müdürleri Faysal Kayan ve Enver Akçınar ile Okul Müdürü Ufuk Taşbaş incelemelerde bulundu.

    Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, "Yaklaşık bir yıldır firmayla diyalog halindeyiz. Eğitim aracı sözünü aldık. Temaslarımızı devam ettirerek bugün aracımıza kavuştuk. Araç atölyemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Gelişen ve yenilenen teknolojiyi öğrencilerimizin takip etmesi açısından bu araç çok katkı sağlayacaktır" dedi.

    Etiketler: Lise , Meslek Lisesi , Otomobibl
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri