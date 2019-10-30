Öğrencilere burs için koşacaklar
İzmir’de üç yıl önce, çoğunluğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 36 hayırseverin kurduğu vakıf, bu yıl Vodafone 41’inci İstanbul Maratonu’nda 130 kişilik bir ekiple iyilik peşinde koşacak. Üç yıldır maratona katılan vakıf üyeleri bu yıl elde edilecek gelirle 40 üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.
Çoğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu sınıf arkadaşları olan 36 İzmirli hayırsever üç yıl önce Atlas Vakfını kurarak İzmir’de tıp ve hukuk fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeye başladı. Her yıl düzenlenen İstanbul Maratonu’na katılıp başlattıkları ‘İyilik Peşinde Koş’ kampanyası sayesinde burs fonu oluşturduklarını söyleyen Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Apak, 41’inci İstanbul Vodafone Maratonu’nun 3 Kasım saat 09.00’da koşulacağını belirtti. Apak konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu maraton bir karnaval ve bir nevi demokrasi ve gençlik şöleni olma yolunda da ilerliyor. O kadar etkili ki geçen yıl maraton sırasında bizler gibi koşucular ve çevreleri sayesinde tüm sivil toplum kuruluşlarının topladığı bağış miktarı 15 milyon Türk Lirası’na ulaştı. Bu bağışlar sayesinde toplumumuzun gücü olan sivil toplum kuruluşları yepyeni bir gelir kaynağına kavuştu. Bu sivil toplum kuruluşlarının çoğu sağlık, eğitim, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyor. Vakıf olarak bu yıl koşuya katılarak 40 öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. İlk yılımızda 60 koşucumuzun açtığı kampanyayla topladığımız bağışlarla 25 bursiyerin bir yıllık burs tutarını elde ettik. Geçen yıl 80 koşucuyla bursiyer sayımızı 36’ya çıkardık. Bu yıl ise 130 koşucuyla bursiyer sayımızı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize başta İzmirlilerin desteğiyle ulaşacağımıza inanıyorum. Bazı firmaların desteği de bize motivasyon sağladı. Gençlerimiz için herkes üstüne düşen görevi yapıyor, geleceğe umutla bakıyoruz."
Vakıf üyesi Op. Dr. Sırrı Sorguç ise İstanbul Maratonu’nda yapacakları koşuya tüm İzmirlilerin desteğini beklediklerini söyledi. Sorguç, kampanyaya destek olmak için koşucuların İyilik Peşinde Koş Platformu’nda açacağı ve sosyal medya hesaplarında paylaşacakları kampanya linkini tıklayıp, güvenli bağış sistemi üzerinden istedikleri tutarda bağış yaparak az ya da çok destek olabileceklerini belirtti.
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