Öğrencilere ‘buluş’ eğitimi verilecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında, mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını arttırmak amacıyla işbirliği protokolüne imza atıldı.

‘PATENT BAŞVURU SAYISI ARTTI’

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, kurumda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu protokolün kurum ve bakanlık arasında yapılan ilk işbirliği olmadığını söyledi. Yeni protokolün biraz daha kapsamlı ve ileriye dönük bir işbirliğini içerdiğini belirten Asan, protokolün, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in girişimleriyle geliştiğini söyledi. Asan, "MEB büyük bir camia. Tamamını tek bir projeyle yönetmek kolay değil. Buna benzer projeleri zaman içinde genişletmeyi düşünüyoruz. Protokolle, tasarım, patent ve faydalı model alanlarında başvuruların nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Hedefimiz bu alanda farkındalık oluşturmak. Fikri mülkiyet alanında farkındalığın ilköğretim ve ortaöğretim seviyesine çekilmesi önemli. Kurum olarak bu alanda deneyimliyiz. Bu alanda eğitimlere önce üniversitelerden başladık. 2011'de sınai mülkiyetin üniversitelerde yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdik. Proje başlamadan önce üniversitelerden gelen patent başvurusu 40-50 civarındayken 2018'de bu sayısı 1200 oldu ve sürekli artış içinde. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında şu ana kadar yapılan 10'u faydalı model, 19'u patent olmak üzere 29 başvuru söz konusu. Bu projeden sonra yapılan başvuruların artacağını düşünüyorum. Bu işbirliğinin gelecekte mucitlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında başlayan bu dalganın diğer liselere de yayılmasını planlıyoruz. Üniversitelerle beraber daha bütünleşik bir sistemi kurmayı düşünüyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK VE ENDÜSTRİYEL GELİŞMESİNE KATKI’

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, protokolün öğrenciler adına çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün biz öğrenciler adına sevinçliyiz. Herhangi bir konuyu eğitimle ilişkilendirirseniz bunun sürdürülebilirliği ortaya çıkar ve geleceğini kurgulamak mümkün hale gelir. Bundan dolayı patent anlayışının, böyle bir hedefin öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi, bunun için eğitimde kafa yorulması ülkemizin geleceği açısından son derece önemli."

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ise protokolle Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Numanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okulların yöneticilerinde, öğretmen ve öğrencilerinde sınai mülkiyet farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kurumlarda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütüyoruz."

Konuşmaların ardından Asan, Bilgili ve Numanoğlu işbirliği protokolünü imzaladı.