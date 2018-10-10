Öğrencilere 25. yıl dersi Rahmi M. Koç’tan

Koç Üniversitesi, 25’inci kuruluş yıldönümünü Rumelifeneri kampusunda yapılan törenle kutladı. 4 Ekim 1993’te kurucusu merhum Vehbi Koç’un ilk ders için kürsüye çıktığı Koç Üniversitesi’nde 25’inci yıl dersini ‘İtibar’ başlığıyla Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç verdi. Koç, “Hayat üniversitesine atılacak siz gençler için genç yaşta itibar kazanmak çok önemli. İtibar için iyi bir tahsil şart değil ama olursa da ilave bir değer arz eder. İtibarı elde etmek, uzun seneler ister. Ama bir günde de kaybedilebilir. O bakımdan, aile reisi olursanız bireylerin itibarı, genel müdür olursanız şirketinizin ve markanızın itibarı, politikacı olursanız şahsınızın ve partinizin itibarı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olursanız ülkenizin itibarı çok önemli” dedi.

‘İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAYACAĞIZ’

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise, dünyanın en iyileriyle rekabete hazır bir üniversite olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Başından beri hedefimiz bir mükemmeliyet merkezi yaratmaktı ve bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Mükemmeliyete bu kadar ehemmiyet vermemizin bir sebebi dünya üniversiteleriyle boy ölçüşebilir seviyeye çıkma arzusuyken, diğer sebebi de Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür’ sözünde dile getirdiği üzere, atalete düşmekten bizi koruyacak hedef olarak kendimize seçtiğimiz değer olmasıdır. Biz artık, meşruiyetini kanıtlamış, ülkemizde en iyiler sınırını çok daha yukarılara taşımış ve dünyanın en iyileriyle rekabete hazır hale gelmiş bir üniversiteyiz. Bundan sonra gerçekleştireceklerimiz, tüm bilim ve eğitim camiası için örnek ve yol gösterici olacak, insanlığa ve dünyaya fevkalade faydalar sağlayacaktır.”

‘BÜYÜK BİR GURURLA KUTLUYORUZ’

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da, “25 yıl önce bugün, kurucumuz merhum Vehbi Koç’un verdiği ilk dersin ardından, üniversitemiz bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim öğretim hayatına başladı. Büyük gururla bir araya geldiğimiz bu özel günde, 25’inci senemizi kutluyoruz” dedi. Dünyadaki en önemli gelişme ve buluşların araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. İnan, Koç Üniversitesi’nin TÜBİTAK’tan en çok fon alan üniversite akademik kurum olduğunu söyledi. Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Türkiye’de destek verdiği 16 mega projeden 8’inin Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İnan, AB’den Türkiye üniversitelerine gelen araştırma fonlarının üçte birinin yine üniversite tarafından alındığını söylemekten gurur duyduğunu belirtti.