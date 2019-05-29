Öğrencilerden yıl sonu konseri
2018-2019 öğret döneminin sonu yaklaşırken, okullarda da yıl sonu etkinlikleri hızla devam ediyor. Kocaeli’deki özel okulun yıl sonu etkinliğinde, öğrenciler aralarında Rachmaninoff, Vivaldi ve Brahms’ın da yer aldığı birçok bestecinin eserlerini icra etti, ‘Dostluğa Davet’ isimli eserle ayakta alkışlandı.
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Güher-Süher Pekinel Müzik Bölümü’nün geleneksel yıl sonu konserinde, öğrenciler davetlilere müzik ziyafeti yaşattı. 27 Mayıs’taki törende, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, TEV bağışçıları ve davetliler yer aldı. Aralarında Rachmaninoff, Vivaldi ve Brahms’ın da yer aldığı birçok bestecinin eserlerini icra eden öğrenciler, bireysel performansları ve konserin kapanışında koro ile seslendirdikleri Dostluğa Davet isimli eserle ayakta alkışlandı. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) tarafından kurulan Güher-Süher Pekinel Müzik Bölümü, geleneksel yılsonu konserini düzenledi. 27 Mayıs Pazartesi akşamı TEVİTÖL’de gerçekleşen konsere, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, TEV bağışçıları ve çok sayıda davetli katıldı.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Müzik Bölümü öğrencilerinin sunumuyla başlayan konserde öğrenciler, aralarında Rachmaninoff, Vivaldi, Brahms’ın da yer aldığı bestecilerin eserlerini, solo ve duo (İkili) performans olarak seslendirdi. TEVİTÖL Güher-Süher Pekinel Müzik Bölümü öğrencilerinin yılsonu konserinin finalinde ise unutulmaz anlar yaşandı. Müziği Ali Kocatepe, düzenlemesi Masis Aram Gözbek’e ait ‘Dostluğa Davet’ isimli eseri seslendiren koro, davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Konserin kapanış konuşmasını TEVİTÖL Müzik Bölümü’nün kurucuları, dünyaca ünlü piyano sanatçıları Güher - Süher Pekinel kardeşler gerçekleştirdi. Öğrencilerinin büyük bir kısmının eserleri ezbere icra ettiğini belirten Süher Pekinel, davetlilere ve sahne alan öğrencilere teşekkür etti.
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