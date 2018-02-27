Öğrencilerden Vali Vasip Şahin’e: Vasip amca kar başladı, gerekeni yap

Sabah saatlerinde İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla öğrenciler harekete geçti. Öğrenciler, Twitter’dan yazdıkları yorumlarla, İstanbul Valisi Vasip Şahin’den tatil istemeye başladı. Kimisi üç gün tatil istedi, kimisi de şarkı sözlerini değiştirerek “Vurur yere kar tanesi, tatil yapsana bir tanesi” dedi. İşte öğrencilerin İstanbul Valisi Vasip Şahin’e mesajlarından bazıları:

oğulcanbaysal‏ @oulcann1241

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Kar gören masum istanbullular olarak yerimizi aldık sıra sende @vasipsahin

CİHAN ÖZCAN‏ @CHANZCAN3

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@vasipsahin LÜTFEN OKULLAR TATİL OLSUN TÜM OKUL BUNUN İÇİN DUVA EDİYORUZ

ceyhun özok‏ @byceyceyy

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@vasipsahin @TC_istanbul vasip amca kar başladı gerekeni yap

Hamza Nazif Kurt‏ @babasiniiinoglu

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@vasipsahin vurur yere kar tanesi tatil yapsana bitanesi <3 seviliyosun="">

İbrahim AKÇAY‏ @hoartea

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@vasipsahin Saygıdeğer ve çok kıymetli valimiz söz sizde... #karlardüşer

Yağmur 👻‏ @yagmurctkn

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@vasipsahin en iyi vali bizim vali

Serra‏ @Serra05927174 4

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Vasip'im ne olursun bak ellerim üşüdü zar zor yazıyorum sen çok iyi bir insansın ve yarın okul var aa kar yağıyormuş yeni gördüm .. @vasipsahin

Eren Alp Muslu‏ @ernlpmsl

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an itibariyle kar yağışı başladı valim

Burak Gürbüz‏ @IamBurakBey_

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Nerede Kalmıştık @vasipsahin

ismail buga‏ @kara_buga

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Kar yağıyor hava soğuk bi tatili çok görme @vasipsahin

Samet Dağlar‏ @daglarsamet1

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@vasipsahin Sence de vakti gelmedi Valiciğimiz :)

Selenay Yetişkin‏ @selen

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@vasipsahin tatil tatil tatil

Batuhan Paker‏ @BatuhanPaker1

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@vasipsahin hocam burda başladı sanki bişeyler haberin olsun

Onur delibaş‏ @FENERMENERSENER

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@vasipsahin sayın valicim istanbul bahçelievler de yoğun kar yağışı gundemde sizden ricamiz 2 gün siz değin ki 3 gün tatil etmeniz sizi çok seven değerli öğrenciniz :)

Sude‏ @harrysdowry

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@vasipsahin Uzun zamandır görüşmüyoruz canım özlettin kendini

şifacım bi sakinleş‏ @sifanurzaltuuun

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vasip sahin takibe alınmıştır

Buğra‏ @Bugra_3478

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Adını karlara yazdım yazarken dondum donduğumdan ders çalışamıyor lütfen 3 gün tatil kcvjjf@vasipsahin

Batuhan‏ @Batuhan16302220

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@vasipsahin BABACIM İSTANBULA KAR YAĞIYO VASİPSE OLUR İNŞALLAH MUCKS

eren ongel‏ @erenongel

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@vasipsahin kar yağıyor tatil başkanımız