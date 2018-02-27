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    Haberler >Eğitim>Öğrencilerden Vali Vasip Şahin’e: Vasip amca kar başladı, gerekeni yap

    Öğrencilerden Vali Vasip Şahin’e: Vasip amca kar başladı, gerekeni yap

    Hürriyet EĞİTİM
    27.02.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul’a kar tanesinin düşmesiyle öğrenciler, ‘tatil’ hayalleri kurmaya başladı bile. Bazı öğrenciler, sosyal medyada ‘Tatil Vali’si dediği İstanbul Valisi Vasip Şahin’den ilk günden kar tatili istedi.

    Sabah saatlerinde İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla öğrenciler harekete geçti. Öğrenciler, Twitter’dan yazdıkları yorumlarla, İstanbul Valisi Vasip Şahin’den tatil istemeye başladı. Kimisi üç gün tatil istedi, kimisi de şarkı sözlerini değiştirerek “Vurur yere kar tanesi, tatil yapsana bir tanesi” dedi. İşte öğrencilerin İstanbul Valisi Vasip Şahin’e mesajlarından bazıları:

    oğulcanbaysal‏ @oulcann1241

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    Kar gören masum istanbullular olarak yerimizi aldık sıra sende @vasipsahin

    CİHAN ÖZCAN‏ @CHANZCAN3

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    @vasipsahin LÜTFEN OKULLAR TATİL OLSUN TÜM OKUL BUNUN İÇİN DUVA EDİYORUZ

    ceyhun özok‏ @byceyceyy

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    @vasipsahin @TC_istanbul vasip amca kar başladı gerekeni yap

    Hamza Nazif Kurt‏ @babasiniiinoglu

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    @vasipsahin vurur yere kar tanesi tatil yapsana bitanesi <3 seviliyosun="">

    İbrahim AKÇAY‏ @hoartea

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    @vasipsahin Saygıdeğer ve çok kıymetli valimiz söz sizde... #karlardüşer

    Yağmur 👻‏ @yagmurctkn

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    @vasipsahin en iyi vali bizim vali

    Serra‏ @Serra05927174 4

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    Vasip'im ne olursun bak ellerim üşüdü zar zor yazıyorum sen çok iyi bir insansın ve yarın okul var aa kar yağıyormuş yeni gördüm .. @vasipsahin

    Eren Alp Muslu‏ @ernlpmsl

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    an itibariyle kar yağışı başladı valim

    Burak Gürbüz‏ @IamBurakBey_

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    Nerede Kalmıştık @vasipsahin

    ismail buga‏ @kara_buga

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    Kar yağıyor hava soğuk bi tatili çok görme @vasipsahin

    Samet Dağlar‏ @daglarsamet1

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    @vasipsahin Sence de vakti gelmedi Valiciğimiz :)

    Selenay Yetişkin‏ @selen

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    @vasipsahin tatil tatil tatil

    Batuhan Paker‏ @BatuhanPaker1

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    @vasipsahin hocam burda başladı sanki bişeyler haberin olsun

    Onur delibaş‏ @FENERMENERSENER

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    @vasipsahin sayın valicim istanbul bahçelievler de yoğun kar yağışı gundemde sizden ricamiz 2 gün siz değin ki 3 gün tatil etmeniz sizi çok seven değerli öğrenciniz :)

    Sude‏ @harrysdowry

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    @vasipsahin Uzun zamandır görüşmüyoruz canım özlettin kendini

    şifacım bi sakinleş‏ @sifanurzaltuuun

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    vasip sahin takibe alınmıştır

    Buğra‏ @Bugra_3478

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    Adını karlara yazdım yazarken dondum donduğumdan ders çalışamıyor lütfen 3 gün tatil kcvjjf@vasipsahin

    Batuhan‏ @Batuhan16302220

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    @vasipsahin BABACIM İSTANBULA KAR YAĞIYO VASİPSE OLUR İNŞALLAH MUCKS

    eren ongel‏ @erenongel

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    @vasipsahin kar yağıyor tatil başkanımız

     

     

    Etiketler: kar tatili olan iller , kar tatili , İstanbul okullar tatil mi
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