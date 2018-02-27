Öğrencilerden Vali Vasip Şahin’e: Vasip amca kar başladı, gerekeni yap

Sabah saatlerinde İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla öğrenciler harekete geçti. Öğrenciler, Twitter’dan yazdıkları yorumlarla, İstanbul Valisi Vasip Şahin’den tatil istemeye başladı. Kimisi üç gün tatil istedi, kimisi de şarkı sözlerini değiştirerek “Vurur yere kar tanesi, tatil yapsana bir tanesi” dedi. İşte öğrencilerin İstanbul Valisi Vasip Şahin’e mesajlarından bazıları:
Daha fazla
Kar gören masum istanbullular olarak yerimizi aldık sıra sende @vasipsahin
Daha fazla
@vasipsahin LÜTFEN OKULLAR TATİL OLSUN TÜM OKUL BUNUN İÇİN DUVA EDİYORUZ
Daha fazla
@vasipsahin @TC_istanbul vasip amca kar başladı gerekeni yap
Hamza Nazif Kurt @babasiniiinoglu
Daha fazla
@vasipsahin vurur yere kar tanesi tatil yapsana bitanesi <3 seviliyosun="">
Daha fazla
@vasipsahin Saygıdeğer ve çok kıymetli valimiz söz sizde... #karlardüşer
Daha fazla
@vasipsahin en iyi vali bizim vali
Daha fazla
Vasip'im ne olursun bak ellerim üşüdü zar zor yazıyorum sen çok iyi bir insansın ve yarın okul var aa kar yağıyormuş yeni gördüm .. @vasipsahin
Daha fazla
an itibariyle kar yağışı başladı valim
Daha fazla
Nerede Kalmıştık @vasipsahin
Daha fazla
Kar yağıyor hava soğuk bi tatili çok görme @vasipsahin
Daha fazla
@vasipsahin Sence de vakti gelmedi Valiciğimiz :)
Daha fazla
@vasipsahin tatil tatil tatil
Daha fazla
@vasipsahin hocam burda başladı sanki bişeyler haberin olsun
Onur delibaş @FENERMENERSENER
Daha fazla
@vasipsahin sayın valicim istanbul bahçelievler de yoğun kar yağışı gundemde sizden ricamiz 2 gün siz değin ki 3 gün tatil etmeniz sizi çok seven değerli öğrenciniz :)
Daha fazla
@vasipsahin Uzun zamandır görüşmüyoruz canım özlettin kendini
şifacım bi sakinleş @sifanurzaltuuun
Daha fazla
vasip sahin takibe alınmıştır
Daha fazla
Adını karlara yazdım yazarken dondum donduğumdan ders çalışamıyor lütfen 3 gün tatil kcvjjf@vasipsahin
Daha fazla
@vasipsahin BABACIM İSTANBULA KAR YAĞIYO VASİPSE OLUR İNŞALLAH MUCKS
Daha fazla
@vasipsahin kar yağıyor tatil başkanımız