Öğrencilerden sokak hayvanları için renkli yuvalar
Çukurova İMKB İlkokulu’nda minik öğrenciler, sokak hayvanları için seferberlik başlattı. Farkındalık projesi yürüten öğrenciler, sokak hayvanlarının barınması için renkli yuvalar yaptı
Çukurova İMKB İlkokulu’nda minik öğrencilerinin ‘Bir Pati, Bir Yürek’ isimli sosyal sorumluluk projesi için tören düzenlendi. Dünya Sokak Hayvanları Günü´nde gerçekleştirilen törene, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, DOHAYKO üyeleri ve okul yöneticileri katıldı. Katılımcılara seslenen Çukurova İMKB İlkokulu Müdürü Uğur Akça, minik öğrencilerin sokak hayvanları konusunda farkındalık yarattığını belirterek emek verenlere teşekkür etti. Törende okul öğrencilerinin dans ve halkoyunları gösterilerileri beğeni topladı. Proje kapsamında sokak hayvanları için hazırlanan barınma kulübeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilerek öğrencilerin boyadığı kuş yuvaları, çeşitli noktalara bırakıldı. Tören sonunda sokak hayvanları için mama dağıtıldı.
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